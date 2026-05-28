Carine pale na ispitu: Kinezi lukavim trikom pokorili Europu

Izbjegavajući namete na struju, kineski auto brendovi preplavili su EU hibridima i benzincima uz eksplozivan rast prodaje

Europsko tržište novih automobila bilježi solidne rezultate u prvih četiri mjeseca 2026. godine, ali iza rasta od 4,2 posto, koji je donio gotovo 3,8 milijuna registriranih vozila, odvijaju se promjene koje mijenjaju odnose snaga u industriji vrijednoj stotine milijardi eura.

Rast tržišta odvija se unatoč geopolitičkim pritiscima koji povećavaju neizvjesnost i rizike pada, a ključni su mu pokretači snažna potražnja potrošača za elektrificiranim tehnologijama, uz porezne olakšice i poticajne sheme koje su revidirane ili uvedene u najvećim europskim ekonomijama, piše u svom izvješću Europski savez proizvođača automobila (ACEA).

Podaci koje je u srijedu objavio Europski savez proizvođača automobila jasno pokazuju jedan trend, a taj je da tradicionalni fosilni pogoni gube tržišne pozicije puno brže nego li je industrija to predviđala. Najjači pokretači takve preraspodjele su naravno kineski proizvođači.

Elektrifikacija kao nova norma

Baterijski električni automobili (BEV) dostigli su udio od 19,7 posto na tržištu EU-a u prvih četiri mjeseca 2026., u odnosu na 15,3 posto u istom razdoblju prethodne godine. Hibridni automobili ostali su najpopularnija kategorija pogona, s udjelom od 38,2 posto, dok su plug-in hibridi zauzeli 9,6 posto tržišta, navodi se u ACEA izvješću.

Na drugoj strani, goriva koja su desetljećima definirala automobilsku industriju ubrzano gube relevantnost. Kombinirani tržišni udio benzinskih i dizelskih automobila pao je na 30,2 posto, s 38,1 posto u istom razdoblju 2025. godine, što je pad od gotovo osam postotnih bodova u svega godinu dana.

Udio pogona - prodaja eu

Rast potražnje za BEV-ovima najvidljiviji je na velikim tržištima. Prema podacima ACEA-e, u prva četiri mjeseca 2026. registrirano je 746.899 novih baterijskih električnih automobila, a najveći rast zabilježila su tri od četiri najveća tržišta EU-a, Italija (+73,1 posto), Francuska (+48,2 posto) i Njemačka (+41,3 posto).

Europski divovi pod pritiskom

Volkswagen Grupa zadržala je vodstvo na europskom tržištu, s udjelom od 26,7 posto i nešto više od milijun registriranih vozila, što je rast od 2,9 posto na godišnjoj razini. No rezultati unutar grupe su prilično neujednačeni. Škoda je porasla 15,5 posto, Audi 8,6 posto, dok je matična marka Volkswagen klizila 3,2 posto gubeći teren pod nogama u više segmenata.

Stellantis je zauzeo drugo mjesto s tržišnim udjelom od 17,1 posto i više od 648.000 prodanih vozila, što predstavlja rast od 7,8 posto, a pokretač tog rasta je bio dobar oporavak Fiata, koji je rastao oko 32 posto te zajednički rast Opela i Vauxhalla od 22 posto. Renault Grupa bila je najslabiji izvođač u vrhu, s padom od 7,4 posto na oko 384.250 prodanih vozila i tržišnim udjelom od 10,1 posto, pri čemu je Dacia zabilježila osobito oštar pad od više od 15 posto.

Kineski val: više nije trend, nego realnost

Najbitniji podataka iz posljednjeg ACEA izvješća tiče se kineskih marki koje zauzimaju sve više tržišta. Tako je BYD udvostručio EU registracije, s porastom od 152,9 posto na više od 71.850 vozila u prvih četiri mjeseca godine. Chery Automobile, s markama Omoda, Jaecoo i Jetour, porasla je 267,1 posto na više od 48.350 vozila, dok je Leapmotor, koji distribuira putem zajedničkog pothvata sa Stellantisom, eksplodirao 558,8 posto na više od 28.700 vozila. SAIC Motor, vlasnik marke MG i najveća kineska grupacija po volumenu u EU-u, dodao je 10,4 posto te dostigao više od 77.000 prodanih vozila u prva četiri mjeseca ove godine.

Kineski su proizvođači zajedno dostigli udio od oko 6 posto registracija u EU-u između siječnja i travnja 2026., u usporedbi s 3,2 posto u istom razdoblju prethodne godine. Na širem europskom tržištu, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i zemlje EFTA-e, kineski su brendovi dosegli kombinirani tržišni udio od oko 7,3 posto, u odnosu na 3,7 posto godinu ranije.

U samom travnju kineski su proizvođači zabilježili rekordnih 10 posto tržišnog udjela u Europi, s prodajom od 112.992 vozila, što je dvostruko više nego u travnju 2025. Dinamiku rasta posebno ilustrira Leapmotor, startup kojeg je malo tko u Europi poznavao još 2023. godine, dok danas, zahvaljujući distribucijskim kapacitetima Stellantisa, lagano prelazi 28.000 registracija u samo četiri mjeseca.

Carinski zid koji nije zaustavio val

Iako je u drugoj polovici 2024. godine, EU uveo dodatne carine na kineska električna vozila, djelomično upravo kako bi usporila taj rast, to se nije dogodilo. Podaci za 2026. sugeriraju da mjera nije postigla željeni učinak, jer su kineski izvoznici mudro ubrzali isporuku vozila s unutarnjim motorima i plug-in hibridima, koji ne podliježu dodatnim carinama, pa su ukupni izvoz osobnih automobila iz Kine porasli 29 posto na godišnjoj razini, a u prvih dva mjeseca 2026. ubrzanje se nastavilo s rastom od 62 posto. Brzina kojom kineski proizvođači, osobito BYD, Chery i SAIC, osvajaju tržišni udio u Europi nema presedana, i zadaje velike brige europskim tradicionalnim proizvođačima. Za europsku automobilsku industriju, koja zapošljava više od 13 milijuna ljudi diljem kontinenta, trendovi vidljivi u podacima ACEA-e postaju sve više zabrinjavajući.