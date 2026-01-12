Digitalni euro ključan za smanjenje ovisnosti Europe o SAD-u

Više od 60 ekonomista upozorava da bi EU bez digitalnog eura mogla izgubiti kontrolu nad vlastitim novcem i platnim sustavima

Više od 60 ekonomista pozvalo je zastupnike u Europskom parlamentu da podrže digitalni euro, upozoravajući da bi eurozona mogla 'izgubiti kontrolu' nad vlastitim novcem i postati još ovisnija o američkim kompanijama ako projekt ne uspije, prenosi Financial Times.

- Snažan javni digitalni euro nije luksuz ili dodatna opcija, već nužna zaštita europskog suvereniteta, stabilnosti i otpornosti - navode ekonomisti u otvorenom pismu upućenom zastupnicima uoči saslušanja u Europskom parlamentu.

Europsko vijeće podržalo je plan Europske središnje banke (ECB) da do 2029. godine pokrene elektronički ekvivalent gotovine. Međutim, još uvijek nije jasno hoće li prijedlog dobiti potrebnu većinu u Europskom parlamentu na ključnom glasovanju kasnije ove godine. Ukupno 68 potpisnika pisma, među kojima su i europski akademici poput Francuza Erica Monneta, Nijemca Jana Pietera Krahnena te Daniele Gabor, upozoravaju da je Europa pretjerano ovisna o američkim digitalnim platnim uslugama. To je, prema njihovim riječima, potencijalno izlaže 'geopolitičkom pritisku, stranim komercijalnim interesima i sustavnim rizicima izvan europske kontrole'.

Ekonomisti ističu da čak trinaest zemalja europodručja nema nijednu domaću opciju digitalnog plaćanja, već se u potpunosti oslanjaju na međunarodne kartične sustave poput Vise, Mastercarda i PayPala. Ne spominjući izravno američkog predsjednika Donalda Trumpa, pismo se poziva na 'nedavne događaje' koji su ove rizike učinili 'više od puke teorijske mogućnosti'.

-Europa će izgubiti kontrolu nad najtemeljnijim elementom našeg gospodarstva, našim novcem. Snažan javni digitalni euro naša je jedina obrana - stoji u pismu koje je u petak poslano svih 720 zastupnika Europskog parlamenta, a uvid u njega imao je Financial Times.

Europska bankarska industrija, s druge strane, lobira za smanjenje opsega projekta digitalnog eura. U studenom je 14 najvećih banaka u regiji, uključujući Deutsche Bank, BNP Paribas i ING, upozorilo da bi digitalni euro mogao potkopati napore privatnog sektora u Europi da razvije konkurenciju američkim platnim sustavima.

Njemački Odbor bankarske industrije, najvažnija bankarska interesna skupina u zemlji, ocijenio je planove ECB-a previše složenima i preskupima, tvrdeći da nude 'malo konkretne koristi za potrošače'. Fernando Navarrete, konzervativni zastupnik u Europskom parlamentu iz Španjolske, kojeg je Parlament imenovao za procjenu projekta digitalnog eura, također se zalaže za znatno smanjenu verziju projekta. Ekonomisti u pismu pozivaju donositelje odluka u EU-u da se 'odupru kratkovidnom financijskom lobiju'.

Otvoreno pismo pokrenuli su akademski think-tank Sustainable Finance Lab sa sjedištem u Utrechtu i nizozemska banka Triodos, usmjerena na održivo financiranje, koja podržava plan ECB-a. Glavni ekonomist Triodos banke, Hans Stegeman, jedan od potpisnika pisma, izjavio je da smatra kako se druge banke boje gubitka znatnog dijela depozita građana, koji trenutno predstavljaju jeftin i predvidljiv izvor financiranja. Prema trenutačnim planovima, svaki bi pojedinac mogao držati do tri tisuće eura u svom digitalnom novčaniku, i taj novac ne bi bio dostupan privatnim bankama kao depozit.

- Želimo financijski sustav koji služi društvu, a ne obrnuto - rekao je Stegeman, dodajući da je javni elektronički platni sustav važan dio takvog sustava.