Kupci više ne kupuju kvadrate, kupuju kvalitetu života

Kako MDK Građevinar kroz projekte u Zagrebu, Zagorju i Karlovcu razvija novu generaciju stanogradnje

Hrvatsko tržište stanogradnje posljednjih je godina prošlo kroz jednu od najvećih transformacija u svojoj povijesti. Rast cijena nekretnina, povećani troškovi gradnje, promjene životnih navika i sve veća očekivanja kupaca promijenili su način na koji se razvijaju stambeni projekti.

Dok se u javnosti često govori isključivo o cijeni četvornog metra, stvarni izazovi stanogradnje danas su puno složeniji. Kako osigurati kvalitetne stanove? Kako stvarati kvartove u kojima će ljudi željeti živjeti desetljećima? Kako razvijati projekte koji će zadržati svoju vrijednost i nakon što završi prodaja posljednjeg stana?

Vjerujemo da odgovori na ta pitanja određuju budućnost hrvatske stanogradnje.

U MDK Građevinaru stanogradnju ne promatramo kao proces izgradnje zgrada, već kao proces stvaranja novih urbanih vrijednosti. Naš cilj nije graditi što više kvadrata, već stvarati kvalitetna mjesta za život.

Kupci danas traže više od stana

Prije desetak godina ključni kriteriji kupnje bili su lokacija i cijena. Danas kupci traže mnogo više.

Traže funkcionalne tlocrte, kvalitetnu gradnju, energetsku učinkovitost, dovoljno parkirališnih mjesta, zelene površine, sadržaje za svakodnevni život i sigurnost dugoročne investicije.

Drugim riječima, više se ne kupuju kvadrati. Kupuje se kvaliteta života.

Upravo zato smatramo da će sljedeće desetljeće pripasti investitorima koji razumiju potrebe budućih stanara i koji su spremni ulagati u kvalitetu projekta od prve ideje pa sve do useljenja posljednjeg kupca.

Od zagrebačkog Trnja do novih razvojnih lokacija

Na području zagrebačkog Trnja, MDK Građevinar uspješno je izgradio tri stambene zgrade, dok je četvrta zgrada trenutno pred useljenjem novih stanara. Paralelno, planiramo realizirati izgradnju još tri nova projekta na području Trnja, s partnerskim društvima.

Ovakav kontinuitet razvoja rezultat je dugoročnog planiranja, stručnog vođenja projekata i jasne razvojne strategije.

Svaki projekt potrebno je promatrati kao cjelinu – od akvizicije zemljišta, urbanističkog planiranja i projektiranja do financiranja, gradnje i prodaje. Upravo ta integracija svih procesa omogućuje kvalitetniju kontrolu projekta, donošenje bržih odluka i stvaranje dodatne vrijednosti za kupce.

Posebno nas veseli činjenica da su naše izgrađene građevine prepoznate na tržištu.

Borovje – projekt nove generacije

Jedan od najvažnijih projekata u čijem razvoju trenutno sudjelujemo nalazi se u zagrebačkom naselju Borovje.

Riječ je o velikom stambeno-poslovnom kompleksu koji predstavlja jednu ključnu razvojnu investiciju za naredno razdoblje.

Plan je da početkom sljedeće godine započne gradnja prve zgrade unutar kompleksa, dok će se daljnje faze razvijati sukcesivno u skladu s dinamikom projekta i tržišnim potrebama.

Ono što nas posebno ohrabruje jest činjenica da i prije početka gradnje bilježimo velik interes potencijalnih kupaca. To potvrđuje da tržište prepoznaje kvalitetno planirane projekte na atraktivnim lokacijama te da kupci sve više cijene dugoročnu vrijednost koju projekt donosi.

Vjerujemo kako upravo ovakav pristup predstavlja budućnost gradnje i razvoja cjelovitih urbanih sredina koje nude stanovanje, poslovne sadržaje, uređene javne prostore i kvalitetno životno okruženje.

Razvoj ne staje na Zagrebu

Iako Zagreb ostaje naše najvažnije tržište, značajan razvojni potencijal prepoznajemo i u drugim sredinama.

Trenutno sudjelujemo u razvoju projekata u Oroslavju i Krapinskim Toplicama, gradovima koji zahvaljujući kvaliteti života, prometnoj povezanosti i rastućem interesu za stanovanje postaju sve atraktivnije lokacije za nove investicije.

Posebno nas veseli što se i na tim tržištima sve više potvrđuje trend preseljenja dijela stanovništva iz velikih urbanih središta prema kvalitetnijem i mirnijem načinu života, uz zadržavanje dobre prometne povezanosti sa Zagrebom.

Istovremeno aktivno pripremamo i nove razvojne iskorake i planove gradnje prema Karlovcu, gradu koji posljednjih godina bilježi značajan gospodarski razvoj i postaje sve zanimljiviji za nove stambene projekte.

Naša najveća snaga su djelatnici i suradnici

U građevinskoj industriji često se govori o zemljištima, kapitalu i kvadratima.

Međutim, dugoročno najveću vrijednost predstavlja naš tim.

Jedna od najvećih prednosti MDK Građevinara upravo je spoj iskustva, stručnosti i multidisciplinarnog pristupa razvoju projekata i samoj izgradnji.

Kroz mrežu više od 100 stručnih suradnika te više od 60 arhitekata i projektanata okupljamo stručnjake različitih profila – od urbanista, arhitekata i građevinskih inženjera do stručnjaka za financije, razvoj projekata i tržište nekretnina.

Takav model rada omogućuje nam da svaki projekt promatramo iz više perspektiva te donosimo kvalitetnije i dugoročno održivije odluke.

Kroz suradničku mrežu sudjelovali smo u projektiranju i razvoju više od dvjesto tisuća četvornih metara različitih građevina – stambenih, poslovnih, turističkih i javnih objekata.

To iskustvo danas predstavlja temelj za razvoj novih projekata i jednu od naših najvećih konkurentskih prednosti.

Povjerenje kupaca kao najveća potvrda kvalitete

U vremenu snažne tržišne konkurencije posebno smo ponosni na činjenicu da najveći dio kupaca stanova, dolazi putem preporuka postojećih kupaca, njihovih obitelji, prijatelja i poslovnih partnera.

Takvo povjerenje ne može se kupiti marketinškim kampanjama.

Ono se stvara godinama, kroz kvalitetnu gradnju, transparentnu komunikaciju, poštivanje rokova i odgovoran odnos prema svakom kupcu.

Kvaliteta prije količine

Građevinski sektor posljednjih se godina suočava s brojnim izazovima – od rasta troškova gradnje i nedostatka radne snage do sve složenijih regulatornih zahtjeva.

U takvom okruženju lako je fokus staviti isključivo na broj izgrađenih kvadrata.

Mi vjerujemo u drugačiji pristup.

Vrijednost stana ne proizlazi samo iz njegove lokacije, nego iz kvalitete projektiranja, izvedbe radova, održivosti i kvalitete života koju pruža svojim korisnicima.

Pogled prema budućnosti

Pred hrvatskim tržištem nekretnina i dalje stoji velika potreba za novim stanovima i kvalitetnim urbanim razvojem.

No vjerujemo da budućnost neće pripasti onima koji grade najviše.

Pripast će onima koji grade najbolje.

MDK Građevinar nastavit će ulagati u razvoj projekata i kvalitetnu gradnju, kako bi se realizirala nova vrijednost za gradove, zajednicu i buduće generacije stanara.