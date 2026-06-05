Kraj masovnog turizma na moru: Hrvatska nautika postaje luksuz

Podatci Njuškala otkrivaju zrelo tržište: broj brodova stagnira, premium segment skuplji za 26 posto, a katamarani postaju 'SUV-ovi' Jadrana

Hrvatsko nautičko tržište u je strukturnoj, ali jasnoj transformaciji, broj charter oglasa ima postojan trend od 430 do 470 aktivnih mjesečno već četiri uzastopne godine, prosječne cijene najma u istom periodu porasle su za 11 posto. Premium segment plovila za najam (duljina iznad 20 metara) dosegao je rast cijena od čak 26 posto u promatranom razdoblju. Hrvatska nautika prema podatcima Njuškala više ne konkurira tržištu s masovnošću već kvalitetom ponude.

Dalmacija najbogatija ponudom

Prema geografskoj koncentraciji charter ponude na Njuškalu prednjači Splitsko-dalmatinska županija koja generira gotovo 80% svih oglasa ove kategorije. I ostatak obale sudjeluje u ponudi, ali periferno. Središnja Dalmacija srž je domaće nautičke industrije.

Po sezonalnosti se ne vide velike oscilacije u širini i količini ponude jer je tržište aktivno tijekom cijele godine. Ipak, vrhunac potražnje bilježi se u ljetnim mjesecima i nešto prije sezone dok je na početku godine interes veoma nizak.

Flota se obnavlja, starija plovila nestaju

Analiza oglasa objavljenih na Njuškalu po godini gradnje plovila pokazuje da dominiraju plovila iz segmenta 2020. i novija, a zatim ona iz perioda od 2015. do 2019. godine. Starija plovila sve su manje zastupljena u aktivnoj ponudi. Charter operateri i privatni vlasnici kontinuirano ulažu u obnovu flote, što je snažan signal povjerenja u budućnost tržišta.

Katamarani kao simbol prestižne ponude

U segmentu charter plovila, posebno se ističe rast prisutnosti katamarana marke Lagoon u svim dužinskim segmentima, uključujući plovila iznad 20 metara. Katamaran je u nautičkom svijetu postao ono što je SUV u automobilizmu: prostraniji, udobniji i sve traženiji.

Dominantni charter proizvođači ostaju Bavaria (segment 12–15 metara), Jeanneau i Elan, dok Lagoon sve snažnije zauzima visoku poziciju.

Brandovi osvajaju more

Izvan charter segmenta, analiza pokazuje da lojalnost prema markama postaje ključni faktor kupovne odluke, posebno u kategorijama gumenjaka i jet-skija. Sea-Doo dominira jet-ski tržištem, dok Yamaha bilježi rast interesa od 25 posto uspoređujući 2024. i 2025. godinu.

Među gumenjacima se posebno ističe Zar Formenti, marka s iznimno visokim interesom po oglasu, što ga svrstava u premium kategoriju usporedivu s luksuznim automobilskim segmentom.

U segmentu motornih brodova, Sea Ray drži poziciju najprestižnijeg brenda po interesu i percepciji, dok Jeanneau i Beneteau predvode segment 'sigurne kupnje'.

- Ono što nas je iznenadilo nije rast cijena sam po sebi nego što se događa ispod površine. Broj brodova gotovo da se nije promijenio godinama, a cijene idu gore. To znači da tržište sazrijeva: vlasnici plovila ulažu u bolju flotu, a gosti traže sve bolje iskustvo na Jadranu. Vidimo i nešto zanimljivo u podatcima o markama plovila: korisnici više ne traže samo 'gumenjak' ili 'jedrilicu', traže točno određeni model određenog proizvođača. To je signal da smo prešli u drugu fazu tržišta nautike u Hrvatskoj - izjavio je Dražen Mijoč, direktor vertikale Auto Moto Nautika, Njuškalo.