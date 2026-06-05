Bosqar blizu cilja: ulagači već upisali 93 posto izdanja

Veliki nteres za nove dionice Bosqara, a prikupljeni kapital namijenjen je akvizicijama i daljnjem širenju poslovanja

Bosqar Invest u petak je izvijestio da se upis novih dionica u sekundarnoj javnoj ponudi koji je započeo 1. lipnja, odvija u skladu s planom uz snažan interes ulagača za upis novih dionica, te je naloga je na kraju jučerašnjeg dana prešla 93 posto ciljanog izdanja od 150 milijuna eura.

Upis novih dionica Bosqara nastavlja se do isteka razdoblja trajanja upisa novih dionica, do 10. lipnja u 16 sati za nove, odnosno do 15. lipnja u 10 sati u odnosu na postojeće ulagače.

Bosqar podsjeća kako su predviđena dva kruga ponude, u okviru kojih će se izdati do 5.892.185 novih dionica. Raspon cijene po jednoj novoj dionici iznosi od 25,50 eura do 26,50 eura, dok će konačna cijena biti određena po završetku drugog kruga ponude, uzimajući u obzir iskazani interes ulagača, tržišne uvjete te procjenu čimbenika rizika i potencijala rasta društva.

Konačna cijena bit će objavljena najkasnije do 11. lipnja ove godine.

U ponudi mogu sudjelovati postojeći dioničari, domaći mali ulagači, kvalificirani ulagači te zaposlenici pojedinih društava Bosqar Invest grupe u Hrvatskoj i Sloveniji.

Upis novih dionica moguć je putem poslovnica Zagrebačke banke, Erste banke, Privredne banke Zagreb i Raiffeisenbank Hrvatska, kao i putem digitalnih platformi i aplikacija poput mZabe, Georgea, PBZ Investora, E-Riznice i M-Riznice. Dodatno, ulagatelji dionice mogu upisati putem Fine te brokerskih kuća HITA, Agram Broker i Fima Vrijednosnice.‍

Sredstva prikupljena kroz sekundarnu javnu ponudu novih dionica (SPO) koristit će se prvenstveno za financiranje budućih ulaganja i akvizicija kada se za to ukažu povoljne prilike, uključujući i potencijalnu akviziciju PIK Vrbovca, kao i za daljnje širenje poslovanja i jačanje tržišne pozicije Bosqar Invest grupe, naveli su iz Bosqara.

Podsjetimo, Bosqar Invest izvijestio je sredinom svibnja da je s Fortenova grupom potpisao ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela (SPA), kojim planira preuzeti 100 posto udjela u PIK Vrbovcu, jednom od vodećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina. Tada su istaknuli kako je potpisivanje SPA ugovora važan korak u procesu planiranog preuzimanja PIK Vrbovca i daljnjeg razvoja Bosqarove prehrambene poslovne vertikale.

Početak trgovanja novim dionicama očekuje se početkom srpnja

Po završetku procesa alokacije, plaćanja upisanih dionica te provedbe svih potrebnih radnji vezanih uz povećanje temeljnog kapitala i izdavanje novih dionica, početak trgovanja novim dionicama Bosqara na Zagrebačkoj burzi očekuje se početkom srpnja ove godine.

Iz Bosqara u priopćenju navode i kako se poseban dio ponude odnosi na ESOP program za zaposlenike Bosqar Invest grupe u Hrvatskoj i Sloveniji. Taj program omogućuje dodjelu dodatnih dionica po modelu 3+1, odnosno jednu dodatnu dionicu za svake tri kupljene, uz uvjet neprekinutog radnog odnosa i držanja dionica tijekom dvije godine. Pojedini zaposlenik kroz program može steći do 231 novu dionicu.

Kako se ističe u priopćenju, od IPO-a 2019. godine cijena dionice Bosqar Investa porasla je oko 790 posto, uz prosječan godišnji rast od oko 38 posto, dok Društvo posljednjih pet godina kontinuirano isplaćuje dividendu. Društvo je nedavno usvojilo i novu dividendnu politiku kojom namjerava nastaviti vraćati vrijednost svojim dioničarima i u budućnosti.