Što donosi Liderova konferencija 'Energetska budućnost Hrvatske'

Geopolitičke krize mijenjaju energetsku kartu Hrvatske. Saznajte što donosi novi investicijski ciklus na Liderovoj konferenciji o energetici

Energetski sektor danas je više nego ikada prije postao temelj sigurnosti, konkurentnosti i dugoročnog razvoja svake države. U vremenu geopolitičkih napetosti, volatilnih cijena i sve zahtjevnijih klimatskih ciljeva, Europa redefinira svoju energetsku strategiju, a Hrvatska se nalazi pred nizom ključnih odluka koje će odrediti njezin smjer u desetljećima koja dolaze.

Globalni geopolitički rizici ponovno stavljaju energetsku sigurnost u prvi plan strateškog promišljanja, a ograničenja mreže, sporost procedura i rastući troškovi otvaraju pitanja o održivosti postojećeg modela razvoja.

Može li Hrvatska istovremeno osigurati energetsku sigurnost, prihvatljive cijene i ubrzanu dekarbonizaciju? Odgovore na ova ključna pitanja donosi nadolazeća Liderova konferencija 'Energetska budućnost Hrvatske' koja će se održati u utorak, 9. lipnja 2026. u zagrebačkom Hotelu Zonar, gdje će okupiti vodeće predstavnike državnih institucija, energetskih kompanija, regulatora i stručne zajednice.

Od geopolitike do transformacije sektora

Nakon uvodnih i pozdravnih govora, program će otvoriti Vedran Špehar (Ministarstvo gospodarstva, državni tajnik) s izlaganjem o energetskoj budućnosti Hrvatske.

Na njegov govor će se nadovezati prof. dr. Neven Duić (Fakultet strojarstva i brodogradnje/Hrvatska energetska tranzicija), koji će u predavanju 'Geopolitika na utičnici: Kako globalni sukobi oblikuju cijenu struje' analizirati utjecaj globalnih kriza na europsku energetsku kartu te otkriti jesu li obnovljivi izvori odgovor na rizike ili izazov za stabilnost.

Konkretan osvrt na to gdje se danas nalazi energetski sektor te kako prijeći put od tranzicije do transformacije dat će Ivan Paić (Končar).

Hrvatska energetika između tržišta i sigurnosti

Središnji dio prijepodnevnog programa rezerviran je za prvi okrugli stol pod nazivom 'Hrvatska energetika između tržišta, tranzicije i sigurnosti'. Panelisti će raspravljati o tome treba li država preuzeti aktivniju ulogu u planiranju ili razvoj prepustiti tržištu te jesu li sigurnost opskrbe i stabilnost cijena postali važniji od brzine dekarbonizacije. U raspravi sudjeluju:

Stjepan Adanić (JANAF)

(JANAF) Luka Balen (FZOEU)

(FZOEU) Dražen Jakšić (Energetski institut Hrvoje Požar)

(Energetski institut Hrvoje Požar) Ivana Marković (Plinacro)

(Plinacro) Luka Pavleković (INA)

Raspravu će moderirati Gordana Gelenčer (Lider).

Nova energetska karta Europe i investicijska klima

Nakon kratke pauze, dr. Saša Žiković (Pan European University, Prag, Češka) predstavit će obrise Europe 2030. godine, analizirajući ulogu nuklearne energije, obnovljivih izvora i uvoza u novoj energetskoj slici kontinenta.

Odmah potom slijedi drugi okrugli stol naziva 'Investicijska klima - od odustajanja do realizacije' fokusiran na investicijsku klimu i prelazak s odustajanja na realizaciju projekata nakon donošenja novih pravila i cijena priključenja na mrežu.

O spremnosti mreže za prihvat novih kapaciteta i predvidivosti regulatornog okvira, također pod mentorskom palicom Gordane Gelenčer, govorit će:

Zvonimir Novak (ENNA grupa)

(ENNA grupa) Maja Pokrovac (Obnovljivi izvori energije Hrvatske)

(Obnovljivi izvori energije Hrvatske) Vladimir Sabo (E.ON Energy Infrastructure Solutions Croatia & Slovenia)

(E.ON Energy Infrastructure Solutions Croatia & Slovenia) Ljupko Teklić (HOPS)

(HOPS) Nikola Vištica (HERA)

Tehnologije koje dolaze: Između realnosti i očekivanja

Završni panel konferencije 'Tehnologije koje dolaze - između realnosti i očekivanja' posvećen je tehnologijama budućnosti. Stručnjaci će detektirati je li vodik realna alternativa, kakva je uloga umjetne inteligencije u optimizaciji sustava te zašto u Hrvatskoj još uvijek nemamo više baterijskih spremnika za integraciju OIE. U raspravi sudjeluju:

Igor Kuzle (Fakultet elektrotehnike i računarstva)

(Fakultet elektrotehnike i računarstva) Danica Maljković (Indeloop)

(Indeloop) Dalibor Sokolović (INA)

(INA) Stjepan Sučić (KONČAR Digital)

Panel moderira Antonija Knežević (Lider), nakon čega slijedi zajednički ručak i prilike za networking.