EU olakšava izlazak na burzu: Velika reforma tržišta kapitala

Novi Akt o uvrštenju smanjuje birokraciju i troškove za brži rast tvrtki. Hrvatska već prilagođava zakon i podiže prag na 12 milijuna eura

Od petka u Europskoj uniji počinje se primjenjivati dio odredbi takozvanog Akta o uvrštenju, zakonodavnog paketa Europske unije kojim se nastoji olakšati pristup tržišnom financiranju poduzećima, osobito malim i srednjim, te povećati privlačnost javnih tržišta kapitala.

Riječ je o reformi koja je dio projekta Unije tržišta kapitala, čiji je cilj smanjiti ovisnost europskih gospodarstava o bankovnom financiranju i ojačati ulogu tržišta kapitala u financiranju rasta, inovacija i ulaganja. Europska komisija isticala je da se mnoga poduzeća u EU-u, posebice mala i srednja, suočavaju s visokim troškovima i složenim procedurama prilikom izlaska na burzu, što ograničava njihove mogućnosti prikupljanja kapitala i usporava razvoj tržišta kapitala.

Hrvatska je u postupku usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s Aktom o uvrštenju. Ministarstvo financija predstavilo je 10. travnja nacrt izmjena i dopuna Zakona o tržištu kapitala kojim se hrvatski regulatorni okvir usklađuje s paketom europskih pravila. Prijedlog je tada upućen u javno savjetovanje putem portala e-Savjetovanja s dvotjednim rokom, a 29. svibnja prošao je prvo čitanje u Hrvatskom saboru.

Prema obrazloženju Ministarstva financija, izmjenama se želi povećati konkurentnost hrvatskog tržišta kapitala i olakšati pristup financiranju, osobito za mala i srednja poduzeća. Predviđeno je pojednostavnjenje i ubrzavanje postupaka javnih ponuda i uvrštenja na tržište kapitala, smanjenje administrativnog opterećenja izdavatelja, jasnija pravila o objavi važnih tržišnih informacija te bolja dostupnost podataka ulagateljima.

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na povećanje praga za izuzeće od obveze izrade prospekta (dokumentacije koje društva objavljuju prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštenja na burzu, primjerice dionica ili obveznica) s dosadašnjih osam na 12 milijuna eura, čime bi se smanjili troškovi i administrativne obveze za dio izdavatelja. Izmjenama se dodatno razrađuju pravila o tržišnoj transparentnosti, investicijskim istraživanjima i organizacijskim zahtjevima za investicijska društva.

Na europskoj razini paket obuhvaća izmjene Uredbe o prospektu, Uredbe o zlouporabi tržišta (MAR), Uredbe o tržištima financijskih instrumenata (MiFIR) te Direktive o tržištima financijskih instrumentima (MiFID II), kao i novu direktivu o strukturama dionica s višestrukim pravom glasa. Paket je objavljen u Službenom listu Europske unije 14. studenoga 2024. godine.

Tadašnji izvjestitelj Europskog parlamenta za paket propisa, malteški zastupnik iz redova socijalista i demokrata Alfred Sant, ocijenio je nakon usvajanja parlamentarnog stajališta da Akt o uvrštenju predstavlja program kojim se europskim malim i srednjim poduzećima nastoji učiniti privlačnijim i manje opterećujućim prikupljanje kapitala izdavanjem dionica. Pritom je naglasio da je izazov bio pojednostavniti pravila bez slabljenja zaštite ulagatelja te da je pronađena odgovarajuća ravnoteža između ta dva cilja.

Nova pravila donose pojednostavnjenja u području prospektne dokumentacije, veću fleksibilnost u određenim izuzećima od obveze izrade prospekta te povećanje praga vrijednosti ponuda iznad kojeg je potreban prospekt na 12 milijuna eura, uz mogućnost da države članice taj prag spuste na pet milijuna eura. Uvode se i promjene u području tržišne zlouporabe, uključujući preciznije definicije obveza objave povlaštenih informacija, povećanje pragova za prijavu transakcija osoba s rukovodećim dužnostima te pojednostavljenje pravila o otkupu vlastitih dionica.

Značajne izmjene odnose se i na okvir MiFID II i MiFIR, pri čemu se naglasak stavlja na jačanje tržišta investicijskih istraživanja, poboljšanje vidljivosti manjih izdavatelja i smanjenje informacijskih asimetrija na tržištu. Istodobno se uvode mjere za standardizaciju i veću transparentnost tržišnih objava te proporcionalno smanjenje regulatornog opterećenja za izdavatelje i investicijska društva.

Ressler: Nova pravila otvaraju hrvatskim poduzećima jednostavniji put do kapitala

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler (HDZ) za Hinu je ocijenio da Akt o uvrštenju predstavlja dio šireg nastojanja da europska tržišta kapitala postanu dostupnija i privlačnija poduzećima. „Tržišta kapitala su često preskupa i prekomplicirana, a bankovno financiranje nije prikladno za sve“, rekao je Ressler.

Dodao je da u Europskom parlamentu nije bilo prijepora oko potrebe za dubljim europskim tržištima kapitala, već se rasprava vodila o tome kako pojednostavniti pravila, smanjiti administrativno opterećenje i troškove uvrštenja na burzu uz očuvanje zaštite ulagatelja, tržišnog integriteta i prava manjinskih dioničara.

- Za hrvatska poduzeća nova pravila otvaraju jednostavniji i predvidljiviji put do kapitala za rast, ulaganja, inovacije i internacionalizaciju. Puni učinak reforme ovisit će o kvalitetnoj provedbi i nastavku rada na stvarnoj Uniji tržišta kapitala. U konačnici, ovo je korak prema Europi s manje birokracije, više ulaganja i boljim uvjetima za rast europskih i hrvatskih poduzeća - poručio je Ressler.

Početak primjene dijela odredbi Akta o uvrštenju označava novi iskorak u postupnoj reformi europskog financijskog tržišta, čiji je cilj jačanje likvidnosti, učinkovitosti i prekogranične integracije tržišta kapitala u Europskoj uniji, u kontekstu promjena u europskoj financijskoj arhitekturi nakon Brexita te nastojanja Europske unije da ojača svoju stratešku autonomiju u području financija.