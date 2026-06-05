SpaceX mega IPO: Zašto (ne) biste trebali kupiti dionice?

Po aktualnom poslovanju, dionica SpaceX-a u ponudi izgleda iznimno skupo. Međutim, ako se obistine procjene budućeg poslovanja, 135 dolara mogla bi biti fer ulazna cijena

Najveća javna ponuda dionica (IPO) u povijesti, izlazak SpaceX-a na burzu, dobiva konkretne obrise. Kompanija u vlasništvu Elona Muska objavila je da će 555,6 milijuna dionica prodavati po 135 dolara, što znači da namjerava prikupiti 75 milijardi dolara. Pri tom vrednovanju, SpaceX će imati tržišnu kapitalizaciju od vrtoglavih 1,77 bilijuna dolara. Time će nadmašiti dosadašnje rekordno vrednovanje saudijske naftne kompanije Aramco, koja je prilikom izlaska na burzu 2019. imala kapitalizaciju od 1,7 bilijuna dolara.

Naravno, ovaj povijesni izlazak na burzu odrazit će se i na imovinu samog Muska, sa 723 milijarde dolara uvjerljivo najbogatijeg čovjeka na svijetu, prema Bloombergovu indeksu milijardera. Musk posjeduje 4,8 milijuna dionica klase B koje mu daju 10 puta veća glasačka prava od dionica klase A koje se prodaju u IPO-u. Pri IPO cijeni Muskov udjel vrijedi 648 milijuna dolara. Tu treba ubrojiti i 350 milijuna opcija. U svakom slučaju, Elon Musk će nakon uvrštenja SpaceX-a povećati svoje šanse da u povijest uđe kao prvi bilijunaš.

Kako i gdje kupiti?

Ono po čemu će ovaj IPO biti dodatno specifičan jest neuobičajeno veliki udjel dionica koje će se ponuditi malim ulagačima. Dok u pravilu toj vrsti ulagača ide tek pet do deset posto izdanja, SpaceX je odlučio 'retailu' ponuditi čak trećinu. Ovakva odluka nije neobična. Musk ju je najavio još 2020. govoreći o mogućem izlasku SpaceX-a na burzu. K tome, odražava i Muskove višegodišnje simpatije prema malim ulagačima u odnosu na velike banke s Wall Streeta.