Zbog kršenja pravila plodoreda kazne za poljoprivrednike

Poljoprivrednicima koji nisu u 2025. ispoštovali propisani uvjet bit će primijenjene administrativne kazne za nepoštivanje uvjetovanosti

Poljoprivrednicima koji nisu poštovali plodored na svojim oranicama, a dobijali su potpore iz EU fondova, bit će kažnjeni, objavila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svojoj web stranici.

Riječ je o poljoprivrednicima koji imaju deset i više hektara oranica (kršenje uvjetovanosti GAEC 7), a obavijest im je iz Agencije poslana putem Agronet sustava, SMS-a i e-maila.

- Sukladno Pravilniku o uvjetovanosti (NN 71/2025), u Prilogu II poštivanja uvjeta GAEC 7, propisano je za poljoprivredna gospodarstva ukupne veličine oraničnih površina deset hektara i više da je obveznik dužan na razini parcele uspostaviti izmjenu kultura najmanje jednom godišnje uključujući sekundarne usjeve kojima se primjereno gospodari i koji su prisutni na obradivom zemljištu minimalno osam tjedana. Korisnicima kod kojih je utvrđeno da nisu u godini 2025. ispoštovali propisani uvjet GAEC 7 bit će primijenjene administrativne kazne za nepoštivanje uvjetovanosti sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetovanosti (NN 71/2025) – navode u Agenciji.

Za poljoprivrednike koji u godini 2025. nisu ispunili propisani uvjet GAEC 7, utvrđeno je da su ponovili uzgoj iste kulture koju su imali u godini zahtjeva 2024. i nisu uspostavili sekundarni usjev nakon skidanja kulture prijavljene na Jedinstvenom zahtjevu za 2024.

U Agenciji također navode da poljoprivrednicima koji su dobili obavijest, a smatraju da su se držali svih propisanih obaveza o plodoredu, ako već nisu, mogu uputiti prigovor koji poželjno uključuje dokaze (npr. fotografije s uključenom lokacijom, zapisi iz evidencije i sl.). Prigovor mogu poslati na email adresu: [email protected].

Dosad zaprimljeni prigovori se obrađuju, poručuju iz Agencije, no nisu naveli o kojim je kaznama riječ.