Krtalić preuzeo Toplice Sveti Martin, Mileru nove pozicije u Styriji

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

PROJECT TIBERIUS Marija Krtalića preuzeo je TOPLICE SVETI MARTIN od austrijske tvrtke SALLINA BETEILIGUNGSVERWALTUNGS. Poduzetnik Krtalić u poslovnim je krugovima najpoznatiji kao vlasnik zagrebačkog hotela Academia smještenog uz Kaptol centar, koji bi nakon obnove trebao poslovati u sklopu hotelskog lanca Mariott.

Gordan Miler imenovan je direktorom u 24SATA umjesto Gorana Gavranovića. Osim u 24SATA, Miler je nedavno prešao i u VEČERNJI LIST, a na direktorske pozicije u SRYRIJINIM medijima prešao je sa čela EUROBETONA.