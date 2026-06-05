Tvrtke i tržišta
Krtalić preuzeo Toplice Sveti Martin, Mileru nove pozicije u Styriji
5. lipnja 2026.
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Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
PROJECT TIBERIUS Marija Krtalića preuzeo je TOPLICE SVETI MARTIN od austrijske tvrtke SALLINA BETEILIGUNGSVERWALTUNGS. Poduzetnik Krtalić u poslovnim je krugovima najpoznatiji kao vlasnik zagrebačkog hotela Academia smještenog uz Kaptol centar, koji bi nakon obnove trebao poslovati u sklopu hotelskog lanca Mariott.
Gordan Miler imenovan je direktorom u 24SATA umjesto Gorana Gavranovića. Osim u 24SATA, Miler je nedavno prešao i u VEČERNJI LIST, a na direktorske pozicije u SRYRIJINIM medijima prešao je sa čela EUROBETONA.
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