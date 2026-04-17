Erste banka potvrdila izvrsnost u upravljanju ljudskim potencijalima

Erste&Steiermärkische Bank d.d. potvrdila je i ove godine status nositelja Employer Partner certifikata. Neovisna evaluacija koju provodi SELECTIO Grupa obuhvatila je cjelokupni zaposlenički ciklus: od privlačenja i zapošljavanja, razvoja i angažiranosti zaposlenika, pa sve do strateške uloge HR-a unutar organizacije.

- Erste banka organizacija je u kojoj je briga o zaposlenicima dio identiteta. Nakon ovogodišnje evaluacije posebno bismo pohvalili snažnu kulturu znanja - strukturirani prijenos istog, razvijen program internih trenera i individualizirani pristup razvoju svakog zaposlenika. Upravo takav temelj ne samo da zadržava ljude, već ih čini ambasadorima organizacije - istaknula je Lara Šubić Šuša, Head of HR Consulting SELECTIO Grupe.

U Erste banci HR funkcija pozicionirana je kao strateški partner u upravljanju organizacijom. Uz godišnji HR plan i dugoročnu strategiju, organizacija sustavno gradi okruženje u kojem zaposlenici mogu rasti.

Posebno se ističe digitalizacija zaposleničkog iskustva. Razvijen je i implementiran interni HR asistent PitAI Vilmu, koji zaposlenicima i menadžerima olakšava pristup ključnim HR informacijama i procesima.

Razvoj, kultura i dobrobit kao svakodnevna praksa

Onboarding proces u Erste banci strukturiran je i obogaćen buddy i mentoring programom, posebno prilagođen novim menadžerima kroz program Erste Start. Razvoj zaposlenika podržavaju individualnim planovima, odvojenim budžetom za edukacije i zajamčenim radnim vremenom namijenjenom usavršavanju. Prijenos znanja definiran je kao cilj za sve zaposlenike.

Briga o dobrobiti zaposlenika nije svedena samo na listu pogodnosti. Od fleksibilnih radnih aranžmana, opsežnih zdravstvenih programa s posebnim naglaskom na prevenciju burnout-a te širok spektar benefita dostupnih svim zaposlenicima - sve to gradi radno okruženje u kojemu je ravnoteža između privatnog i poslovnog života stvarna mogućnost.

Njihova posvećenost raznolikosti i uključivosti vidljiva je i kroz konkretne inicijative i edukacije koje pokrivaju sve zaposlenike.

- Posebno me veseli i veseli me s ponosom reći da imamo stabilan, dobar i međusobno povezan HR tim. Tim koji se poznaje, vjeruje si i koji, unatoč iskustvu i kontinuitetu, nije izgubio strast ni energiju da iz godine u godinu propituje kako biti još bolji partner zaposlenicima i organizaciji. Dodatnu vrijednost daju nam i novi članovi tima koji su se prirodno uklopili i donijeli svježinu, novu perspektivu i drugačiji pogled – ono što nas potiče da ne zapadnemo u rutinu. Upravo ta kombinacija iskustva i novih ideja čini me posebno optimističnom. Iskreno vjerujem u snagu tehnologije kao podrške koja nas rasterećuje operativnog, kako bismo se mogli još više posvetiti onome što nam je najvažnije – stvaranju stvarne vrijednosti za organizaciju i kvalitetnog iskustva za svakog Erste pojedinca - istaknula je Maja Crnjak, direktorica Sektora ljudskih potencijala Erste banke.

Certifikat koji se gradi

Danas je Employer Partner proveden u više od dvjesto organizacija iz preko deset zemalja, a zanimljivo je da su neke organizacije, uvrstile certifikat kao ključni pokazatelj uspješnosti HR odjela čime je on postao puno više od priznanja.

Obnovom Employer Partner certifikata Erste banka potvrđuje ono što evaluacija svake godine iznova pokazuje - ulaganje u zaposlenike njihova je strateška odluka, a ne jednokratna inicijativa.

Više o certifikatu i procesu evaluacije na employerpartner.eu