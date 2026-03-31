McDonald’s potvrdio kvalitetu HR-a i uzeo certifikat Employer Partner

McDonald's je još jednom preuzeo certifikat Employer Partner kojeg dodjeljuje Selectio Grupa na temelju objektivne procjene HR sustava

McDonald’s je još jednom preuzeo Employer Partner certifikat, potvrdivši tako kvalitetu upravljanja ljudskim potencijalima. Employer Partner certifikat dodjeljuje SELECTIO Grupa na temelju objektivne procjene cjelokupnog HR sustava, kroz niz jasno definiranih kriterija i mjerljivih pokazatelja kvalitete upravljanja ljudskim resursima.

Razvoj zaposlenika i angažiranost u fokusu organizacije

– Employer Partner certifikat dodjeljuje se organizacijama s dosljedno implementiranim i kvalitetnim HR sustavom. Jedna od takvih jest McDonald’s, s jasno definiranim kompetencijskim okvirom usklađenim sa zahtjevima različitih radnih mjesta i razina odgovornosti u kompaniji. Sustavno pristupaju i razvoju kompetencija budućnosti, uključujući područja digitalizacije i održivosti, a posebno bih istaknula strukturiran pristup razvoju zaposlenika i vrlo jasan karijerni put. Takav pristup omogućuje im uspješnu prilagodbu promjenama, čime dodatno potvrđuju visoku razinu kvalitete svog HR sustava – izjavila je Lara Šubić Šuša, Head of HR Consulting u SELECTIO Grupi.

Jedan od ključnih elemenata koji izdvaja McDonald’s kao kvalitetnog poslodavca jest sustavan pristup razvoju zaposlenika. Razvoj se ne promatra kao jednokratna aktivnost, već kao kontinuiran proces koji uključuje godišnje planove edukacija, individualne razvojne planove i širok spektar aktivnosti učenja. Posebna vrijednost ovog pristupa je u tome što se učinkovitost edukacija sustavno prati - od sudjelovanja i povratnih informacija do konkretne primjene u svakodnevnom radu.

Istovremeno, organizacija aktivno potiče uključivanje zaposlenika u razvoj poslovanja. Kroz inicijative poput programa preporuka zaposlenika, zaposlenici preuzimaju ulogu ambasadora brenda, pri čemu se njihov doprinos i konkretno nagrađuje. Primjerice, kroz inicijativu Dovedi prijatelja privučeno je više stotina prijava, što jasno pokazuje snagu interne angažiranosti i povjerenja zaposlenika u organizaciju.

Jasni sustavi nagrađivanja i strateška uloga HR-a

– Ove godine obilježavamo 30 godina McDonald’sa u Hrvatskoj, što je rezultat konstantnog ulaganja u rast i razvoj Društva, koje počiva na iskustvu naših gostiju, a koje je rezultat predanog rada naših zaposlenika, kao najveće vrijednosti – izjavio je Mario Jušić, voditelj odjela ljudskih potencijala u McDonald'su.

McDonald’s je razvio transparentan i jasno strukturiran sustav nagrađivanja koji je izravno povezan s rezultatima rada, čime se dodatno potiče izvrsnost i prepoznaje doprinos zaposlenika. Uz redovito praćenje tržišta i prilagodbu plaća, zaposlenicima su dostupni i različiti financijski i nefinancijski benefiti, dok programi priznanja dodatno jačaju organizacijsku kulturu i vrijednosti.

Funkcija ljudskih potencijala u McDonald'su ima snažnu stratešku ulogu. HR djeluje kao partner menadžmentu u donošenju ključnih odluka, upravlja širokim spektrom procesa i aktivno doprinosi organizacijskom razvoju.

Ovakav pristup potvrđuje da McDonald’s kontinuirano razvija kvalitetne HR prakse i gradi organizaciju spremnu za dugoročne poslovne izazove.