Privredna banka nositeljica Employer Partner certifikata

Članica Intesa Sanpaolo grupe potvrđuje izvrsnost u HR praksama i predanost razvoju zaposlenika i inkluzivnosti

Privredna banka Zagreb, članica Intesa Sanpaolo Group, ponovno je nositelj Employer Partner certifikata, čime potvrđuje visoku kvalitetu svojih HR praksi.

Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje na temelju sveobuhvatne i objektivne procjene HR sustava, pri čemu se posebna pažnja posvećuje kvaliteti procesa i iskustvu zaposlenika kroz cijeli njihov radni vijek. Evaluacija obuhvaća ključne faze employee lifecyclea, od privlačenja i zapošljavanja, razvoja i angažiranosti zaposlenika, pa sve do strateške uloge HR-a u organizaciji.

Rezultati evaluacije potvrđuju kako PBZ sustavno razvija svoje HR procese, s naglaskom na strateško upravljanje, razvoj zaposlenika i kvalitetno iskustvo zaposlenika.

"Privredna banka Zagreb ističe se snažnom strateškom ulogom HR-a u organizaciji te u područjima privlačenja, zapošljavanja i razvoja zaposlenika. Nakon ovogodišnje evaluacije, vidljiv je napredak na području zadržavanja i dobrobiti zaposlenika zbog niza fleksibilnih radnih aranžmana, mnogobrojnih programa dobrobiti i povezanih benefita koje nude. Time potvrđuju kontinuirano unaprjeđenje HR praksi i sustavni rad na kvaliteti organizacijskog okruženja. Takav pristup omogućuje povezivanje HR-a s poslovnim ciljevima i stvara stabilne temelje za daljnji rast organizacije", istaknula je Lara Šubić Šuša, Head of HR Consulting SELECTIO Grupe.

Fokus na razvoj, uključivost i iskustvo zaposlenika

"Ponosni smo što je Privredna banka Zagreb i ove godine osvojila Employer Partner certifikat, čime se potvrđuje visoka kvaliteta naših HR praksi. Ovo priznanje rezultat je objektivne evaluacije koja obuhvaća cjelokupno zaposleničko iskustvo tijekom radnog vijeka. Sustavno razvijamo HR procese s naglaskom na strateško upravljanje, razvoj zaposlenika i kvalitetno zaposleničko iskustvo. Posebno nam je drago vidjeti napredak u području zadržavanja i dobrobiti zaposlenika kroz fleksibilne modele rada, programe dobrobiti i širok spektar benefita. U fokusu su nam razvoj, uključivost i stvaranje pozitivnog radnog okruženja. Kroz brojne programe potičemo kontinuirano učenje, te aktivno njegujemo raznolikost i jednakost kroz konkretne inicijative i interne alate koji podržavaju inkluzivnu organizacijsku kulturu. Snažna strateška uloga HR-a, uz podršku digitalnih rješenja omogućuje nam stvaranje okruženja u kojem zaposlenici mogu rasti, a organizacija se uspješno i dugoročno održivo razvijati. Dobiveni certifikat dodatna nam je motivacija za daljnja unaprjeđenja koja doprinose boljim poslovnim rezultatima i širem društvenom napretku", izjavio je Dinko Lucić, predsjednik Uprave PBZ Banke.

PBZ provodi detaljno strukturirane selekcijske procese prilagođene specifičnim zahtjevima pojedinih radnih mjesta, uz jasno definirane korake i transparentnu komunikaciju s kandidatima. Organizacija sustavno razvija employer branding aktivnosti te aktivno uključuje zaposlenike i menadžment u procese privlačenja talenata, dodatno jačajući autentičnost brenda.

Razvoj zaposlenika kontinuirano se potiče i kroz strukturirane edukacijske programe i interne inicijative poput PBZ Business School, Women’s Leadership Academy i Risk Academy. Tako dodatno grade kulturu učenja i razvoja unutar organizacije.

Uz fokus na razvoj, PBZ aktivno promiče raznolikost i uključivost kroz konkretne inicijative i aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti različitosti. Posebno se ističu projekti poput Male škole znakovnog jezika te interni alati i inicijative koje potiču inkluzivnu organizacijsku kulturu i jednake prilike za sve zaposlenike. Posebno se ističu novi programi prepoznavanja zaposlenika, kao i niz zdravstvenih i wellbeing inicijativa.

Snažna strateška uloga HR-a i kontinuirano unaprjeđenje praksi

HR funkcija u PBZ-u ima snažnu stratešku ulogu te sudjeluje u donošenju ključnih poslovnih odluka i organizacijskih projekata. Sustavi i procesi podržani su digitalnim rješenjima, što omogućuje učinkovitije upravljanje i donošenje odluka temeljenih na podacima.

Istovremeno, organizacija kontinuirano razvija sustave nagrađivanja i benefita koji su povezani s učinkom i doprinosom zaposlenika, uz snažan fokus na wellbeing i ravnotežu privatnog i poslovnog života.

Privredna banka Zagreb nositelj je i Equal Pay Champion certifikata SELECTIO Grupe, čime dodatno potvrđuje svoju predanost osiguravanju jednakih plaća za jednak rad i stvaranju pravednog radnog okruženja.

Kroz ovakav pristup, Privredna banka Zagreb potvrđuje kako sustavno gradi organizaciju usmjerenu na zaposlenike, spremnu za dugoročne poslovne izazove i kontinuirani razvoj.