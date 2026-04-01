EIF i Erste banka osigurali 58 milijuna eura za hrvatske poduzetnike

Suradnja donosi i uvođenje mini obveznica kao alternativnog modela financiranja na domaćem tržištu uz garancije europskog fonda

Europski investicijski fond (EIF), dio EIB Grupe specijaliziran za podršku malim i srednjim poduzećima (SME), i Erste banka osigurat će do 58 milijuna eura novog financiranja za hrvatska SME poduzeća.

Prema sporazumu potpisanom danas u Zagrebu, EIF će proširiti postojeće garancije Erste banci za dodatnih 29 milijuna eura, u okviru programa InvestEU, što omogućuje Erste banci uvođenje mini‑obveznica kao alternativnog alata financiranja za hrvatska SME poduzeća.

- Danas jačamo i hrvatska mala i srednja poduzeća i hrvatski financijski sektor kako bi oni mogli nastaviti poticati održivi gospodarski rast, inovacije i regionalni razvoj. Proširenje ponude proizvoda mini‑obveznicama omogućit će Erste banci podržavanje još više poduzetnika - otključavanje novih ulaganja, rast i nova radna mjesta za građane - rekao je Marko Primorac, potpredsjednik EIB‑a zadužen za operacije u Hrvatskoj.

- Tijekom desetogodišnjeg snažnog partnerstva s Europskim investicijskim fondom uvedeni su razni garancijski instrumenti koji su pomogli u realizaciji brojnih uspješnih projekata. Sada nam je suradnja s EIF-om omogućila da našim poduzetnicima, ponudimo alternativni način financiranja – mini obveznice. Za mnoge naše klijente mini obveznice bit će prirodan korak prema sofisticiranijim financijskim rješenjima, posebno za poduzeća koja rastu, ulažu u inovacije te se pripremaju za buduće aktivnosti na tržištima kapitala. Veseli nas što ovim proizvodom dodatno osnažujemo segment malih i srednjih poduzeća, koji je ključan za stabilnost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva - rekao je Christoph Schoefboeck, predsjednik uprave Erste banke.

Uvođenje mini‑obveznica na hrvatsko bankarsko tržište omogućuje tvrtkama diverzifikaciju izvora financiranja izvan tradicionalnih bankarskih kredita. Mini‑obveznice također omogućuju poduzećima, posebice onima koja su u fazi rasta, inovativna su ili imaju viši profil rizika, da prikupe sredstva izravno s tržišta kroz jednostavniji format te blaže regulatorne zahtjeve nego kod standardnih korporativnih obveznica.

Za poduzeća mini‑obveznice donose značajne prednosti, uključujući proširen pristup kapitalu, veću fleksibilnost u strukturiranju financiranja te mogućnost financiranja investicija bez promjene vlasničke strukture.

Ovo prošireno partnerstvo poboljšat će pristup financiranju malim i srednjim poduzećima koji nadilaze standardne bankarske opcije.

Potpora EIB grupe ostaje ključna za jačanje hrvatskih malih i srednjih poduzeća, koja predstavljaju okosnicu nacionalnog gospodarstva i glavni izvor zapošljavanja.

U 2025. godini EIB grupa osigurala je 547 milijuna eura novog financiranja Hrvatskoj, od čega se više od polovine odnosi na podršku SME poduzeća i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, podupirući ulaganja u zelenu tranziciju, digitalizaciju i širenje poslovanja.