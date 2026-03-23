Gredelj zasad park i parking, pravi projekt i razvoj još daleko

Dolenec najavljuje ozelenjivanje i 425 mjesta, ali ključni projekt Zagreba i dalje ovisi o željeznici i planovima

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec u ponedjeljak je predstavila planove razvoja i privremenog korištenja nekadašnjeg TŽV "Gredelj", o čemu smo nedavno pisali kao o zlatnom parkingu, najavivši ozelenjivanje oko 50 tisuća četvornih metara tog prostora i otvaranje parkirališta s 425 mjesta do kraja ljeta.

- Naš je cilj otvoriti 'Gredelj' javnosti i omogućiti njegovo korištenje dok traje planski razvoj. Vjerujemo da takav pristup može dodatno potaknuti suradnju svih uključenih dionika u donošenju odluka o budućnosti ovog izuzetno vrijednog prostora - istaknula je Dolenec.

Naglasila je da prostor 'Gredelja' i Glavnog kolodvora u Gradu Zagrebu vide kao novo gradsko središte i suvremeni prometni terminal kakvog imaju europske metropole.

- Radi se o izuzetno vrijednom prostoru između Donjeg Grada i Trnja, koji smo izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana iz rujna 2025. objedinili i razvijamo ga kao jedinstveni gradski projekt jer je razvoj prostora 'Gredelja' neodvojiv od rješenja pitanja željezničke pruge - istaknula je Dolenec.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević prošlog tjedna je Gradskoj skupštini uputio prijedlog i zaključak ugovora o radovima na uređenju i ozelenjivanju okoliša kompleksa "Gredelj" koji uključuju nabavu, dopremu, istovar i strojno razastiranje mješavine zemlje i komposta te izvedbu travnjaka na tri površine ukupno 55.690 četvornih metara i radove na travnoj rešetki.

Vrijednost radova, u koje nije uračunat PDV, iznosi 574.448 eura, a podružnica ZG Holdinga, "Zrinjevac", se kao izvođač obvezuje radove završiti u roku od 120 dana od uvođenja u posao.

Dolenec je naglasila je da je u procesu cjelokupnog plana razvoja kompleksa 'Gredelj' ključna suradnja s Hrvatskim željeznicama i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture. Studija željezničkog čvora Zagreb, koju provodi HŽ Infrastruktura, trebala bi razjasniti buduće dimenzije kolodvora i položaj željezničke pruge, što je nužna osnova za definiranje programa i pripremu arhitektonsko-urbanističkog natječaja.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet najavio je i ciljeve konkretnih zahvata u uređenju prostora u tom kompleksu.

''Paralelno uz planski razvoj, za koji je jasno da će biti kompleksan i skup, krenuli smo u uređenje otvorenih prostora u 'Gredelju'. Prema idejnom rješenju realiziramo niz zahvata s ciljem da omogućimo korištenje 'Gredelja' za provođenje slobodnog vremena, održavanje manifestacija, poboljšanje dostupnosti gradskog središta i protok pješaka između Autobusnog i Glavnog kolodvora'' kazao je Korlaet.

U planu i obnova vodotornja te zgrada Tesarne u glazbeno-koncertni prostor

Predstavnici Grada Zagreba kazali su i da je, u sklopu dosadašnjih aktivnosti, parkiralište premješteno na zapadni dio kompleksa uz Trnjansku cestu, izgrađena je nova prometnica s javnom rasvjetom, uklonjene su 52 ruševne i nekorištene građevine te je obnovljen pothodnik prema Trnjanskoj cesti. Trenutačno se uređuje pješačka šetnica s rasvjetom između Strojarske i Trnjanske ulice, na potezu između Autobusnog i Glavnog kolodvora, dok se cijelo područje sustavno ozelenjava kako bi postalo sigurnije, ugodnije i pristupačnije građanima.

U planu je i obnova vodotornja TŽV Gredelj, koji će se očuvati kao trajni podsjetnik na industrijsku baštinu prostora, a tijekom ove godine počet će i projektiranje obnove zgrade Tesarne, jedne od dviju zaštićenih građevina unutar kompleksa, radi njezine prenamjene u glazbeno-koncertni prostor.

Iako Grad najavljuje ozelenjivanje, obnovu pojedinih objekata i parkiralište na Gredelju, stavljanje tog prostora u punu funkciju i dalje je u dalekoj budućnosti. Uz očekivani dovršetak studije HŽ-a ove godine, ključni iskorak i dalje ovisi o Gradu koji tek potom treba raspisati urbanističko-arhitektonski natječaj i izraditi Urbanistički plan uređenja. Do tada zemljište plaćeno 88 milijuna eura ostaje prostor između planova i realizacije.