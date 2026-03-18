Sam svoj fotograf: Otvoren prvi studio u kojem se model sam fotografira

Reflect je mjesto na kojem nastaju profesionalne fotografije, ali bez prisutnosti fotografa, pritiska i neugode. Samo model, ogledalo i objektiv

Možda zvuči frivolno, ali u svijetu biznisa kvalitetni portreti danas nisu ništa manje važniji od impresivnog životopisa. Profilna fotografija na LinkedInu, portret za konferenciju, fotografija za medijske nastupe ili sadržaj za osobni brend, mogu naglasiti profesionalnu vrijednost, komunicirati ozbiljnost, posvećenost detalju, imidž, pa i osobne vrijednosti.

Da bi se kvalitetna fotografija izradila potrebno je, dakako, stati pred objektiv. No, upravo je taj prvi korak mnogima i najneugodniji dio procesa. Upravo je tom izazovu doskočio Reflect, prvi fotografski studio u Hrvatskoj u kojem fotografa – nema.

Odnosno, fotograf je istodobno i model. Ovaj biznis koncept samostalnog fotografiranja u profesionalnom studiju alternativa je klasičnom fotografiranju. Klijent (iliti model) treba samo odabrati termin, rezervirati ga putem online obrasca i doći u studio koji se nalazi u zagrebačkoj Mihanovićevoj ulici.

Praktičnost i brzina

Kako se navodi u priopćenju za medije povodom lansiranja Reflecta, koncept studija razvijen je kao odgovor na sve veću potrebu ljudi da zabilježe važne trenutke bez pritiska i nelagode. Studio koriste parovi koji žele obilježiti godišnjicu, obitelji koje žele zajedničke fotografije, budući roditelji, prijatelji koji žele uspomenu ili sadržaj za društvene mreže.

No, jednako je zanimljiv i poslovnim korisnicima, poduzetnicima, freelancerima i menadžerima koji trebaju profesionalne portrete za poslovne profile, medijske objave ili osobni brend. Korisnici se, dakle, u studiju fotografiraju sami. Profesionalna fotografska oprema skrivena je iza velikog ogledala, a fotografije se snimaju pomoću daljinskog okidača. Snimljene fotografije potom se profesionalno obrađuju i korisnicima isporučuju unutar 24 sata.

Naravno, uloga iskusnog fotografa i dalje je nezamjenjiva, ali je ovo zgodna i praktična alternativa korisnicima koji traže privatnost, brzinu i žele izbjeći nelagodu stajanja pred tuđi objektiv.