DTR: Sto godina kvalitete, dva desetljeća propadanja

DTR je osnovan 21. ožujka 1914. Više od stoljeća kasnije, ostale su samo uspomene i ruševine tvornice i cijele industrijske grane

Domaća tvornica rublja (DTR) ušla je u povijest kao jedan od najprepoznatljivijih industrijskih simbola Zagreba.

Iako joj je službeni ‘rođendan’ 21. ožujka 1914., korijeni idu još dublje - do Bergerove trgovine ženskom tekstilnom robom iz 1890-ih, iz koje je, prelaskom na mehanički pogon i preseljenjem u novoizgrađenu zgradu u Krajiškoj 20, izrastao moderan konfekcijski pogon.

DTR je između dva rata uvodio proizvodne inovacije (uključujući i ‘tekuću vrpcu’), a nakon 1945. brzo je rastao i širio izvoz. U najbolja vremena zapošljavao je stotine, potom i više od tisuću radnica i radnika, a košulje s malim crnim dimnjačarom postale su dio svakodnevice.

Slom u tranziciji

Slom je došao u tranziciji. Nestalo je jugoslavensko tržište, stigla je jeftina azijska konfekcija, i još je loše provedena pretvorba - kombinacija koja je pogodila gotovo cijeli hrvatski tekstil. U DTR-u se to vidjelo i u ogoljenoj proizvodnji i u selidbama pogona, sve do situacije u kojoj su, početkom 2017., radnice odradile zadnji dan u proizvodnji.

Od toga trenutka brend je nekoliko godina živio ‘na aparatima’, s prodajom i doradom, ali bez vlastite industrijske srži.

Optužbe na račun Uprave i vlasnika

U javnosti je istodobno rasla gorčina: radnice i sindikati optuživali su Upravu i vlasnike za metode ‘isisavanja’ - od preprodaja i opterećivanja imovine do računa za ‘konzultantske’ usluge povezanih društava, uz prebacivanje novčanih tokova i zapostavljanje osnovne djelatnosti. Dio tih optužbi pretočen je i u kaznene prijave te medijske prozivke većinskog vlasnika Alejandra Marchionna-Farea.

Carić i Nobilo preuzeli DTR

Većinski paket dionica već 'isisanog' DTR-a 2013. su na dražbi kupili 'kontroverzni poduzetnik' Mićo/Milan Carić i odvjetnik Anto Nobilo. Mediji su mjesecima problematizirali cijenu, dugove i motive, dok su radnice tražile isplatu zaostalih plaća. O tim su fazama detaljno izvještavali radnički i mainstream portali, bilježeći radničke štrajkove, predstečajne obrate i obustave postupaka.

Proizvodnja zaustavljena 2017.

Prekretnica je javno zabilježena 2017.: mediji izvještavaju da DTR gasi vlastitu proizvodnju, uz najavu da će košulje i dalje prodavati. To je bio praktični kraj tvornice i početak definitivnog gašenja brenda. U financijskim izvješćima nakon 2017. vidljiv je dramatičan pad obujma poslovanja, dok su priče radnica (o nekad punim halama, o ‘drugom domu’, o znanju koje se ne prenosi) postale svjedočanstvo o kraju jedne industrijske civilizacije.

Nestanak tekstilne Hrvatske

DTR nije bio izuzetak, nego paradigma. Uoči tranzicije tekstil je zapošljavao preko 100.000 ljudi; nakon 1990-ih propali su ili se ‘ispuhali’ niz nekad velikih sustava u Zagrebu, Slavoniji, na sjeveru i na obali. Kamensko, MTČ i druge kuće, koje su desetljećima hranile čitave četvrti, pretvorile su se u prazne hale i sudske spore. DTR-ov slom zato je i simboličan: pokazuje kako se, na razmeđu globalne konkurentnosti i domaće privatizacije, razbio jedan proizvodni model - i kako su ga zamijenili uvoz, ‘brza moda’ i maloprodajna logistika bez industrijske osnove.

Zašto se baš DTR tako pamti?

Premda je Kamensko 'palo' s puno više medijske pompe, DTR je bio posebno značajan jer je bio ‘učionica’ tekstilnog zanata: generacije su ondje učile šivati, krojiti, raditi na liniji. U trenutku raspada, ‘razgovaralo se sa zadnjim krojačicama u Hrvatskoj’, rekle su same radnice - i to je možda najveći gubitak: ne samo brenda, nego vještina i infrastrukture koje je teško, gotovo nemoguće, ponovno podići od nule.

Posljednje scene

Epilog je stigao i vizualno. U Krajiškoj ulici DTR je u 1920-ima podigao tvorničku zgradu, koja već dugo nije u kompanijskom vlasništvu. Rušenje te hale 2020./2021. pretvorilo je stoljeće tekstilne povijesti u hrpu cigle i prašine. Snimke i izvještaji s rušenja obišli su medije i društvene mreže; bile su to ‘posljednje scene' jedne epohe.