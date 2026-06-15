Biznis i politika

Habijan: Uvodi se višestruko pravo glasa u dioničkim društvima

15. lipnja 2026.
48 SATI 2024. Damir Habijan

Damir Habijan

foto Ratko Mavar
Edis Felić
Edis Felić

Riječ je o usklađenju Zakona o trgovačkim društvma s EU Direktivom. Ministar je govorio i o novim pravilnicima za medijaciju

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je danas Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima, Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača te pravilnike predviđene novim Zakonom o medijaciji. Uz to, potpisan je sporazum s Nacionalnim pozivnim centrom za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Kada je riječ o novelama u Zakonu o trgovačkim društvima, ministar Habijan je rekao da se uvodi višestruko pravo glasa u društvima koja traže uvrštenje svojih dionica za trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi. Obaveza je to iz Direktive Europskog parlamenta i Vijeća iz 2024.

Dionice s višestrukim pravom glasa znači da određenim dioničarima one daju više glasova po dionici nego što imaju obične dionice, odnosno to je iznimka od načela jedna dionica jedan glas.

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