Pravednički gnjev ministra Habijana opasan je za društvo

Ubojstvo u Drnišu izazvalo je gnjev javnosti i ministra, no istraga i smjene u šibenskom sudu bez dubljih promjena samo su privid pravde

Politika je pokrenula stegovne mjere protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku zato što nisu preventivno procesuirale Kristijana Aleksića, ubojicu Luke Milovca. Tema je vrlo osjetljiva, ali mora se analizirati hladne glave kako ne bismo dodatno ugrozili sustav koji ionako loše funkcionira.

Svaka čast odvjetniku Ljubi Pavasoviću Viskoviću na hrabrom istupu na RTL-u i N1 u kojemu je prozvao ministra pravosuđa Damira Habijana zbog njegova istupa kao gnjevnoga građanina, a ne kao ministra.