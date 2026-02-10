Hrvatska u završnici pregovora o mirovinama za radnike iz Filipina

Hrvatska već primjenjuje međunarodne ugovore o socijalnoj sigurnosti s više država, a trenutačno traju pregovori za nove ugovore

Hrvatski mirovinski sustav danas uvelike pune i strani radnici, kojih u Hrvatskoj radi oko 122 tisuće, a njihovi doprinosi godišnje u sustav donose više stotina milijuna eura. Ipak, bez međunarodnih ugovora o socijalnoj sigurnosti mnogi od njih od sustava u koji uplaćuju nikada neće imati osobnu korist, čak ni nakon više godina rada. No to bi se uskoro moglo promijeniti za gotovo 14 tisuća radnika s Filipina, jer su pregovori o sklapanju međunarodnog ugovora o socijalnoj sigurnosti ušli u završnu fazu. Iz Ministarstva rada ističu da je sklapanje takvih ugovora dugotrajan i složen proces koji ovisi o usklađenosti nacionalnih sustava.

- Ističemo kako pratimo situaciju vezano za značajniji dolazak stranih radnika, uz napomenu da sklapanje ugovora ovisi i o drugim zemljama iz kojih takvi radnici dolaze, kao i kompatibilnosti međusobnih sustava socijalne sigurnosti. Radi se o iznimno složenim postupcima u sklopu kojih je potrebno detaljno utvrditi postavke oba sustava te odrediti tim stručnjaka koji rade na pojedinim Ugovorima. Slijedom navedenoga, Vlada Republike Hrvatske donijela je odluke o pokretanju postupka za sklapanje ugovora o socijalnoj sigurnosti s Albanijom, Kosovom i Filipinima. Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti stupio je na snagu 1. svibnja 2024., dok su s Republikom Kosovo završeni pregovori i Ugovor službeno potpisan 13. prosinca 2024. te su u tijeku unutarnji postupci Republike Hrvatske i Republike Kosovo radi stupanja Ugovora na snagu – naveli su iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.