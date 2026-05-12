Hrvatska na dnu EU po fiksnom internetu, operateri peru ruke

Manji pristup internetu u ruralnim područjima od Hrvatske među europskim zemljama prema Eurostatovim podacima bilježe samo Grčka i Bugarska

Čak dvanaest posto hrvatskih kućanstava u 2025. godini nije imalo pristup internetu, čime je Hrvatska, uz Grčku s 11 posto, prema posljednjim podacima Eurostata na začelju Europske unije. S druge strane, Nizozemska i Luksemburg bilježe čak 99 posto pokrivenosti svojih kućanstava internetom.

No, kada se u obzir uzme način korištenja, ispada da oko 10 posto hrvatskih građana uopće nikada nije koristilo internet, što je, uz Portugal i Grčku, najveći udio u EU-u.