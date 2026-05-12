Mali europski igrači ostvarili rast kakav nema ni Nvidia

Najveći rast ostvarile su tvrtke povezane s AI infrastrukturom, vodikom, satelitima i geopolitičkim krizama

Ova 2026. godina počela je za europske dionice prilično turbulentno. Dok je Euro STOXX 600 rastao tek 3,5 posto, naspram američkog S&P 500 indexa koji je rastao 8 posto, neke dionice su ipak polučile nevjerojatan rast, piše Euronews.

Razlog tih velikih skokova predvode tri pokretača, veliki rast izgradnje AI infrastrukture, odnosno podatkovnih centra, geopolitičke napetosti oko Hormuškog tjesnaca, te val korporativnih preuzimanja. Polugodišnji pobjednici rasuti su po svim sektorima, od švedske fotoničke opreme i britanskih gorivnih ćelija do rumunjskih baterija i kopenhagenske platforme za korisničke recenzije. Ovo su tvrtke koje su obilježile godinu, sektor po sektor.

Predvodnik Sivers Semiconductors

Najveći pobjednik europskih burzi u 2026. nije ni Apple ni NVIDIA Europe nego relativno mali švedski proizvođač čipova kojeg mnogi nikada nisu čuli. Sivers Semiconductors porastao je 947 posto. Tvrtka razvija fotoničke i poluvodičke komponente koje se ugrađuju u AI podatkovne centre i 5G mreže. Iako su im prihodi i dalje skromni, tek oko 27 milijuna eura u 2025. godini, uz godišnji rast od 25 posto, mogu se pohvaliti portfolijom potencijalnih budućih poslova koju su narasli na gotovo 285 milijuna eura. Pri tome je sav rast vezan uz AI fotoniku, tehnologiju koja prenosi podatke svjetlom umjesto električnom strujom. Kad je u travnju tvrtka najavila sekundarnu kotaciju na njujorškom Nasdaqu, dionica je krenula još strmije prema gore.

Jedva korak iza je Soitec, francuski proizvođač poluvodičkih materijala, s rastom dionice od 639 posto, unatoč činjenici da su prihodi u trećem kvartalu 2026. pali 22 posto zbog slabe potražnje iz automobilske i mobilne industrije. Soitec inače proizvodi posebne silicijeve pločice, tzv. SOI wafer, koji se ugrađuju u mobilne radijske komponente, automobilske radare i, sve češće, u optičke sustave AI podatkovnih centara. Na tom specifičnom tržištu Soitec praktički nema konkurencije, što ga čini nezaobilaznim dobavljačem.

Industrija: vodik se vraća

Britanski Ceres Power, koji licencira vlastitu tehnologiju gorivnih ćelija na osnovi čvrstog oksida umjesto da sam gradi sustave, ove je godine porastao 237 posto. Katalizator je bila vijest o suradnji američkog Bloom Energya s Oracleom na napajanju AI podatkovnih centara upravo gorivnim ćelijama.

Još jedan britanski igrač u energetskoj tranziciji, ITM Power iz Sheffielda koji proizvodi elektrolizatore za zeleni vodik, porastao je 173 posto. Uz bolje prihode i poboljšanu profitabilnost, tvrtka je sklopila partnerstvo s njemačkim Rheinmetallom na projektima sintetičkih goriva za NATO opskrbne lance. Također, investori pažljivo prate i planiranu Chronos proizvodnu liniju kapaciteta jednog gigavata do 2028., za čiju gradnju tvrtka čeka odobrenje britanskog regulatora za državnu potporu od 46,5 milijuna funti.

Zdravstvo: i lijekovi za mršavljenje

Švicarski PolyPeptide ne razvija lijekove, već proizvodi peptidne sastojke za lijekove za mršavljenje i dijabetes koje naručuju najveće svjetske farmaceutske kuće. U godini kad GLP-1 lijekovi bilježe dvoznamenkasti rast, biti ključni dobavljač u tom lancu pokazalo se dovoljnim. Ddionica je porasla 51 posto, a prihodi su u 2025. narasli 15,6 posto na 389 milijuna eura.

Komunikacijski sektor: sateliti bez Muska

Europa svim silama želi svoju satelitsku mrežu. Točnije, želi satelitsku mrežu koja nije Starlinkova. Zbog toga je Eutelsat, francuski operater koji upravlja i mrežom OneWeb satelita niske orbite, porastao za 64 posto dok su europski kreatori politike tražili alternative Elonu Musku zbog briga o tehnološkom suverenitetu.

Tu je i Trustpilot, kopenhagenska platforma za korisničke recenzije kotirana u Londonu, i jedna od neočekivanijih priča godine. Dionica je porasla 57 posto, a operativna dobit učetverostručila se na 14,7 milijuna eura, sve zahvaljujući rastu klikova s AI tražilica od 1.490 posto. Razlog je jednostavan: ChatGPT i slični alati sve češće posežu za stvarnim korisničkim recenzijama kad odgovaraju na pitanja o proizvodima, a Trustpilotova baza od 330 milijuna osvrta postala im je jedan od primarnih izvora. U siječnju je bila peta najcitiranija domena na ChatGPT-u u svijetu, pa stoga i takav rezultat.

Nafta, brodari i turizam: jedan tjesnac, tri priče

Blokada Hormuškog tjesnaca od 28. veljače u nekoliko je tjedana preuredila karte na europskim tržištima, i to istovremeno u tri posve različita smjera. Nigerijski proizvođač nafte Seplat Energy, kotiran i u Londonu i u Lagosu, porastao je 97 posto na krilima viših cijena nafte.

Luksemburški tankerski operater d'Amico International Shipping porastao je 84 posto jer su brodovi prisilno preusmjereni na dulje i skuplje rute. U prvom kvartalu 2026. neto dobit skočila je 45,6 posto na 25,2 milijuna eura, a prosječna dnevna spot rata porasla je 53 posto.

Na potpuno drugom kraju te priče je Meliá Hotels, najveći španjolski hotelski lanac, koji je porastao 43 posto. Putnici koji su izbjegavali Bliski istok sve više biraju mediteranske destinacije, a ljetne rezervacije za španjolske odmarališta i urbane hotelske grupe rastu dvoznamenkastim stopama.

Financije: Croatia osiguranje

Zanimljivo, Euronews kod financijera navodi Croatia Osiguranje, kao najvećeg domaćeg osiguravatelja koji je ove godine porastao 62 posto. Tu je i britanska Saga, brend namijenjen potrošačima starijim od 50 godina koji nudi putovanja, krstarenja vlastitim brodovima, osiguranje i financijske proizvode, a koja je porasla 54 posto.

Energetska tranzicija: baterije i meksički portfelj

Rumunjska Premier Energy, koja upravlja s više od 1.500 megavata obnovljivih kapaciteta, udvostručila je vrijednost dionice. U svibnju 2026. počela je gradnju baterijskog skladišta od 200 megavata u blizini trećeg najvećeg rumunjskog grada, Iașija, jednog od najvećih u jugoistočnoj Europi, vrijednog 75 milijuna eura. Također, tu je i seviljska Cox ABG Group, integrirana komunalna tvrtka s projektima obnovljive energije i vode u Latinskoj Americi, Španjolskoj i Africi, porasla je 53 posto nakon što je najavila preuzimanje Iberdroline meksičke platforme za obnovljivu energiju.

Materijali: čelika i bakra

Klöckner & Co, jedan od najvećih neovisnih europskih distributera čelika i metala, porastao je 55 posto, djelomično zbog boljih rezultata u 2025., ali primarno zbog ponude za preuzimanje od strane američkog Worthington Steela po cijeni od 11 eura po dionici. Hamburški Aurubis, najveći europski proizvođač bakra i jedan od vodećih svjetskih reciklera bakra, porastao je 50 posto.

Prvih šest mjeseci 2026. pokazali su da europske burze više ne pokreću samo banke, automobilska industrija i luksuzni brendovi. Najveće prinose donijele su kompanije povezane s umjetnom inteligencijom, energetskom sigurnošću i geopolitičkim poremećajima, pri čemu su pojedine manje europske tvrtke ostvarile rast kakav se još donedavno vezao gotovo isključivo uz američki tehnološki sektor.