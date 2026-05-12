Bitcoin ETF Morgan Stanleya nije imao ni dan odljeva u mjesec dana

Sljedeći je test hoće li investicijski fond diva s Wall Streeta moći održati niz kako se volatilnost bitcoina vraća

Morgan Stanleyjev bitcoin ETF završio je 30 dana trgovanja bez ijednog dana odljeva, privukavši otprilike 194 milijuna dolara, dok su BlackRock, Fidelity i ARK Invest izgubili kapital u istom razdoblju. MSBT, koji je započeo trgovanje 8. travnja na NYSE Arca, zabilježio je 17 dana priljeva i pet stagnacija do 8. svibnja, podižući svoju imovinu iznad 240 milijuna dolara.

Nadmudrio svakog rivala

Podaci SoSoValuea pokazuju da je MSBT pokrenut s 30,6 milijuna dolara depozita i 34 milijuna dolara volumena trgovanja prvog dana. Neto priljevi porasli su na otprilike 194 milijuna dolara do 8. svibnja, čime je udio bitcoina fonda dosegao blizu 2.920 bitcoina.

Svi ostali veći bitcoin ETF-ovi izgubili su na vrijednosti tijekom istog razdoblja. Proizvodi BlackRocka, Fidelityja i ARK Investa zabilježili su neto odljeve dok je bitcoin trgovao između srednjih 70.000 i niskih 80.000 dolara. MSBT-ova naknada od 0,14 posto, najjeftinija u kategoriji, pomogla je u zaštiti od rotacije.

BlackRockov IBIT postavio je rekord za 2024. s 71 danom priljeva nakon lansiranja. Prva ravna sesija dogodila se u travnju 2024., nakon čega je uslijedio odljev od 36,9 milijuna dolara 1. svibnja. MSBT se sada pridružuje tom uzorku na kraćoj, oštrijoj skali.

‘Ljepljivi kapital’, alokacija vođena savjetnicima

Otprilike 16 tisuća savjetnika Morgan Stanleyja upravlja imovinom klijenata vrijednom više od devet bilijuna dolara. Taj kanal za preuzimanje omogućuje MSBT-u doseg koji izdavatelji koji se bave isključivo svojom aktivom ne mogu dostići. Razlika u naknadama i interna distribucija pomažu objasniti zašto je šestotjedni sektorski pozitivan utjecaj nesrazmjerno pogodio fond.

Sljedeći je test hoće li MSBT moći održati niz kako se volatilnost bitcoina vraća. Imovina fonda od 240 milijuna dolara daleko je ispod razine IBIT-a. Ipak, zadržavanje u prvom mjesecu postavlja novu ljestvicu za kasne sudionike u spot ETF-ovima.