Lufthansa ubrzava preuzimanje ITA Airwaysa

Njemački avioprijevoznik povećava udio u talijanskoj kompaniji na 90 posto uz dodatna ulaganja u iznosu od 325 milijuna eura

Njemačka Lufthansa planira što prije preuzeti većinski udio u talijanskom ITA Airwaysu, nasljedniku Alitalije, priopćio je glavni izvršni direktor Carsten Spohr na godišnjoj skupštini kompanije u Frankfurtu.

Spohr je rekao da bi se Lufthansin udio u ITA-i trebao povećati s 41 na 90 posto nakon što Lufthansa u lipnju aktivira opcije za kupnju dodatnog udjela, iako se dovršetak transakcije, uz regulatorna odobrenja, očekuje tek u prvom tromjesečju 2027. godine.

Kupoprodajna cijena druge faze preuzimanja iznosi 325 milijuna eura, dok bi Lufthansa preostalih 10 posto udjela mogla preuzeti od 2028. nadalje.

Strategija širenja

ITA Airways četvrta je bivša državna aviokompanija koju preuzima Lufthansa, nakon kompanija u Austriji, Švicarskoj i Belgiji.

Spohr je rekao da Lufthansa ne može ostati globalno konkurentna ako se oslanja isključivo na njemačko tržište, na kojemu se trenutačno ostvaruje tek oko 20 posto prihoda grupe.

Među sljedećim akvizicijama Lufthansa cilja na portugalski TAP Air Portugal, gdje se za manjinski udio natječe s Air France-KLM-om.

Prema Spohru, ITA Airways je temeljito restrukturirana kompanija s najmodernijom flotom unutar Lufthansa grupe. Od ukupno 106 zrakoplova, prosječne starosti 6,5 godina, oko 70 posto zadovoljava najnovije standarde učinkovitosti potrošnje goriva i emisija CO₂.

Dioničari Lufthanse okupili su se u Frankfurtu na godišnjoj skupštini prvi put od 2019. godine, a kompanija ove godine obilježava i 100. obljetnicu osnutka.