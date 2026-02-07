Radit ćemo dulje, ali kraće: Paradoks rada i mirovina u EU

Produljenje radnog vijeka i kraći radni tjedan više nisu suprotne politike, već odgovor na starenje stanovništva i pritisak na proračune

Radit ćemo dulje, a istodobno kraće. Možda se čini paradoksalno, ali riječ je o trendovima koji počinju kucati i na naša vrata. Prošloga smo tjedna iz različitih izvora mogli čuti ideje koje rasvjetljuju tu zagonetku.

Najprije je OECD-ov glavni tajnik​ Mathias Cormann u svom izlaganju na tematskoj sjednici Vlade vrlo jasno dijagnosticirao da starenje domaćeg stanovništva negativno utječe na gospodarski rast i javne rashode, a onda je i poručio da treba produljiti radni vijek povećanjem dobi za umirovljenje i otežavanjem odlaska u prijevremenu mirovinu. Zatim je predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Siniša Hajdaš Dončić najavio da njegova stranka razmatra inicijativu za skraćenje radnog vremena, uz jednaku plaću.