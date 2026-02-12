Hubicki (BAT Adria): Restrikcije nisu uvijek najbolje rješenje

Možemo jedino osigurati dovoljno proizvoda na policama i educirati prodajno osoblje tako da razumije proizvod, ali i sva ograničenja

Karijera Vatroslava Hubickog, od pretprošle godine člana Uprave BAT-a Adria i direktora tržišta za Hrvatsku i Sloveniju, počela je u vodećoj FMCG kompaniji 2005., gdje je prešao put od pripravnika do direktora tržišta Mađarske. Tijekom 2012. prelazi u tadašnji TDR na poziciju direktora tržišta za Njemačku, vodeći tada jedno od najdinamičnijih i najizazovnijih tržišta za TDR. Nakon akvizicije TDR-a od British American Tobacca (BAT) 2015. Hubicki preuzima ulogu direktora slovenskoga tržišta.

– Kad smo završili prvu fazu integracije, 2016. selim se u Sloveniju, koja je tada za mene bila jako zanimljiva karijerna prilika jer su TDR i BAT u njoj dotad poslovali kao odvojeni entiteti koje je trebalo spojiti u jednu cjelinu sa zajedničkim nazivnikom, zajedničkom emocijom, ambicijom i kulturom – ističe.