Otvoren Natječaj za Doktorski Studij Ekonomije na EFZG-u

Uvjeti za upis na doktorski studij:

1. Završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije ili drugi sveučilišni prijediplomski i diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema i stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili nakon prethodno navedenih razina studija završen sveučilišni specijalistički studij u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, a kojim se stječe akademski naziv specijalist uz naznaku struke.

2. Prosjek ocjena 4,0 ostvaren tijekom svih razina studija. Ako kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika. Mjerodavan je prosjek ocjena ostvaren na sveučilišnom prijediplomskom i sveučilišnom diplomskom studiju odnosno sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju i sveučilišnom specijalističkom studiju, odnosno kandidat mora imati prosjek ocjena 4,0 na svim razinama studija na temelju kojih upisuje doktorski studij.

3. Poznavanje engleskog jezika.

4. Prilikom upisa na studij osobi koja nije završila sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij odnosno integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij odnosno dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na prijedlog Vijeća doktorskog studija Ekonomija i poslovna ekonomija, Statutarni odbor za doktorske studije utvrdit će ispite razlike koji se moraju položiti.

Prijave se zaprimaju do 21. rujna 2026. godine. Planirani početak nastave na studiju je 9. studenoga 2026. godine.

Prijavi je potrebno priložiti:

Ovjerene kopije diploma svih razina studija na temelju kojih se provodi upis.

Ovjerene prijepise ocjena sa svih razina studija na temelju kojih se provodi upis.

Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena na studiju/ studijima bio niži od 4,0).

Domovnicu – izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz knjige državljana.

Izvadak iz matice rođenih – izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz matice rođenih.

Dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Životopis.

Odluku organizacije o plaćanju školarine (ako školarinu plaća pravna osoba).

Kandidat koji sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij ili dodiplomski sveučilišni studij ili sveučilišni specijalistički studij u području društvenih znanosti, polje ekonomija, nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Motivacijsko pismo (opsega oko 500 riječi odnosno maksimalno na jednoj stranici) u kojem kandidat navodi motive za upis studija, područje znanstvenog interesa, kao i rezultate koje želi ostvariti.

Osim evaluacije prijave i dokaza o ispunjavanju uvjeta za upis, dio selekcijskog postupka čini i online intervju kandidata s članovima Vijeća studija.

Termini online intervjua bit će dogovoreni s kandidatima koji ispune formalne uvjete za upis na studij, a nakon roka za predaju prijava na natječaj.

Konačnu odluku o upisu kandidata na doktorski studij donosi Statutarni odbor za doktorske studije nakon isteka roka za podnošenje prijava za upis određenog Natječajem i pod uvjetima koji su njime određeni te održanog intervjua s članovima Vijeća doktorskog studija.