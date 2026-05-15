HUP ICT: Budućnost pripada tvrtkama koje grade vlastiti AI kapital

Globalna IT potrošnja usporava, kao i outsourcing, ali za hrvatske tvrtke koje ulažu u vlastita rješenja i AI ekspertizu prilika itekako ima

Iako se softver ne prevozi u kontejnerima i ne prolazi carinsku kontrolu, američke carine i sukob na Bliskom istoku koji je doveo do blokade Hormuškog tjesnaca itekako utječu na softverske izvoznike diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Naime, zbog rasta cijena poluvodiča, mrežne opreme i hardvera na kojemu se softver izvršava, cijeloj IT industriji neizravno rastu troškovi poslovanja.

Klijenti iz SAD-a zbog rasta tih troškova već režu budžete za vanjski razvoj softvera, odnosno outsourcing od, primjerice, europskih IT agencija. O tome koliko je situacija ozbiljna govori i podatak da je globalna analitička kuća IDC nedavno prepolovila projekciju rasta svjetske IT potrošnje za 2026. godinu s deset na oko pet posto.

S druge strane, brzi razvoj umjetne inteligencije polako počinje preuzimati sve više manualnog posla programera. Kako smo nedavno pisali u razgovoru s domaćim IT poduzetnicima, hrvatske IT tvrtke trenutno se nalaze pod dvostrukim pritiskom, i geopolitičkim i tehnološkim.

Međutim, iz Hrvatske udruge poslodavaca u ICT sektoru (HUP ICT) poručuju da upravo taj pritisak jasno razdvaja pobjednike od gubitnika te da se domaća IT scena, ako je spremna na zaokret, može naći u povoljnijem položaju nego što se čini na prvi pogled.