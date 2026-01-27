Janaf s AZU-om ulazi u istraživanje nafte u Kazahstanu

Skupština Janafa odlučila ući u projekt s AZU-om i do 43,6 milijuna eura financirati istraživanje ugljikovodika s KazmunayGasom

Izvanredna Glavna skupština Janafa danas je odlučila da će, zajedno s Agencijom za ugljikovodike (AZU), sudjelovati u istraživanju nafte u Kazahstanu, te je preuzela suosnivački udio u tvrtki Geoenergija Razvoj koju je AZU osnovala i pritom pristala preuzeti obveze financiranja projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys, do maksimalnog iznosa od 43,6 milijuna eura. Izvijestio je to Janaf.

– Dvije godine nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju s KazmunayGasom, partnerski odnosi s prijateljskim Kazahstanom nastavljaju se razvijati kroz novu poslovnu suradnju. Danas je postavljen temelj za daljnji razvoj i transformaciju JANAF-a u suvremenu energetsku kompaniju koja daleko nadilazi svoju temeljnu funkciju transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata. Uz već započeti iskorak u obnovljive izvore energije i druge planirane aktivnosti diverzifikacije, nastavit ćemo s poduzimanjem daljnjih aktivnosti usmjerenih na dugoročno osiguranje stabilnog i održivog poslovanja Društva na zadovoljstvo vlasnika, zaposlenika i cijele šire zajednice u kojoj djelujemo – istaknula je tročlana uprava Janafa (predsjednik Uprave Stjepan Adanić i članovi Uprave Vladislav Veselica i Ivan Barbarić) u svojem priopćenju.

Glavna skupština ovlastila je upravu za poduzimanje svih radnji i sklapanje svih potrebnih pravnih poslova u cilju realizacije odluke kojom Janaf ulazi u Geoenergiju Razvoj i istraživanje ugljikovodika u Kazahstanu u strateškom partnerstvu s kazahstanskom kompanijom KazmunayGas.

INA suzdržana, većina dioničara podržala ulaganje

Tročlana uprava dodatno je u priopćenju navela da je diverzifikacija poslovanja jedan od ključnih prioriteta u složenim tržišnim i geopolitičkim okolnostima, te da im je zajednički cilj osiguravanje dugoročne stabilnosti, kao i daljnjeg rasta i razvoja JANAF-a.

Interesantno je da se INA kao dioničar Janafa suzdržala od glasanja o prijedlogu odluke o ulasku u istraživanje ugljikovodika u Kazahstanu. Na Glavnoj skupštini nazočili su dioničari koji zajednički raspolažu s 93,54 posto dionica Janafa, a ulaganje u kazahstanski projekt poduprli su nositelji 81,75 dionica.

Pored toga, na izvanrednoj Glavnoj skupštini izabrano je i troje članova Nadzornog odbora i to Božica Makar, Ivica Nuić i Mario Rođak, kojima će mandat trajati do provedbe propisanog postupka izbora, najdulje šest mjeseci. Prva sjednica NO-a Janafa treba se održati već za dva dana, a na njoj bi se trebalo raspravljati o statusu Vladislava Veselice, vezano uz tvrtku koju je osnovao i ubrzo zatvorio, a što je pobudilo sumnje u sukob interesa koje je pred NO iznio predstavnik radnika u tom tijelu.