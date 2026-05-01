Kada sudska presuda nije dovoljna da vas 'zemljišna' upiše kao vlasnika

Tužitelj je na sudu dokazao vlasništvo nad nekretninom na koju su bili upisani drugi vlasnici, no u zemljišnim knjigama je odbijen

Sudovi su dužni poštovati i provoditi sudske presude. Obveza poštovanja izreke presude veže i zemljišnoknjižni odjel jer je sudska presuda temelj za upis stanja odlučenog tom izrekom. To znači da je potrebno u skladu sa zakonskim odredbama i sudskom praksom postaviti tužbeni zahtjev/izreku presude tako da takva presuda bude podoban temelj za upis u zemljišne knjige. U protivnome zemljišnoknjižni odjel može odbiti provesti upis presude unatoč tomu što je takvu presudu donio mjerodavni sud nakon kontradiktornog postupka koji je prije toga obično trajao dulje.