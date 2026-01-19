MOL i Gazpromneft dogovorili preuzimanje NIS-a

Srbija povećava udio u NIS-u iznad 30%, rok za finalizaciju pregovora 24. ožujka, JANAF ostao po strani, MOL jača poziciju prema Hrvatskoj

MOL je s Gazpromneftom utanačio temeljne odredbe ugovora ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), prema kojima će Srbija imati više od 30 posto vlasništva čime će dobiti veća prava odlučivanja o poslovanju ove kompanije. Rekla je to ministrica energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović.

Kako prenose mediji iz Srbije, ministrica Handanović je rekla da je povećanje udjela Srbije u NIS-u bio je jedan od zahtjeva američke administracije koja nadgleda pregovore o MOL-ovom stjecanju ruskog udjela u NIS-u. Američke vlasti, točnije specijalni ured američkog Ministarstva financija za provođenje sankcija OFAC, i dalje može bez obrazloženja ocijeniti da im je neprihvatljiv dogovor Gazpromnjefta i MOL-a, kao što je to učinio ranije kad je švedski Gunvor htio kupiti imovinu ruskog Lukoila.

ADNOC iz UAE-a pridružuje se pregovorima

U prethodnom aranžmanu s Gazpromneftom, Srbiji je u NIS-u preostalo manje od 30 posto vlasništva, što joj je umanjilo moć odlučivanja o kompaniji. Očekuje se i da se poslu pridruži i ADNOC iz Ujedinjenih arapskih emirata, ali ta će tvrtka u svakom slučaju imati manji udio u vlasništvu srpske naftne industrije.

- Ostaje da se još ispregovara, a rok za to je 24. mart. Još dosta posla je ispred nas. MOL se obavezao da ne da neće zatvoriti rafineriju u Pančevu, nego da će održavati onaj nivo proizvodnje koji smo imali i ranije, a naravno i povećavati ukoliko to bude potrebno, da bi održao udio u tržištu koji je imao prethodnih godina – rekla je ministrica Đedović Handanović, dodavši kako će javnost biti transparentno obavještavana o tijeku pregovora.

Hrvatska nije uspjela uključiti JANAF u preuzimanje ruskog udjela

Hrvatska je pokušala da uključiti Janaf u preuzimanje ruskog udjela u NIS-u, ali bez konkretnog uspjeha. Prednost u pregovorima dobio je MOL, što hrvatski Janaf stavlja u nezavidnu poziciju, jer bi ulaskom MOL-a u NIS povećala poluga mađarske kompanije prema Janafu. K tome, MOL sa Srbijom želi izgraditi alternativni naftovodni pravac prema ovoj zemlji, pa bi se ulaskom u NIS mogla olakšati i realizacija tog projekta, koji dugoročno smanjuje važnost Janafovog pravca dobave nafte Srbiji s mediteranskog tržišta.

Nakon gotovo 100 dana tijekom kojih Janaf nije isporučivao naftu Srbiji zbog američkih sankcija, prošli tjedan ponovno je počeo transport nakon što su sankcije podignute, a rafinerija nafte u Pančevu ponovno je počela s radom.