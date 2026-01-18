Davos u sjeni prijetnji zbog Grenlanda i uzdrmanog svjetskog poretka

Svjetski ekonomski forum počinje u ponedjeljak dok američki predsjednik koristi carine kako bi podijelio Europu zbog Grenlanda

Politička i poslovna elita sljedeći tjedan sudjelovat će na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu, u vrijeme kad se njegova vizija globalnog ekonomskog poretka zasnovanog testira do krajnjih granica. Očekivani nastup američkog predsjednika u švicarskom planinskom odmaralištu gotovo sigurno će naglasiti jaz između njegove agende i pristupa WEF-a, posebno u svjetlu uvođenja carina zbog europske potpore neovisnosti Grenlandu.

Trumpova politika "Amerika na prvom mjestu" dovela je do korištenja carina kao kazne za loše ponašanje, vojne intervencije u Venezueli, prijetnji da će silom zauzeti Grenland i povlačenja SAD-a iz raznih međunarodnih organizacija. Trumpova administracija također je zaprijetila predsjedniku Federalnih rezervi Jeromeu Powellu kaznenom prijavom što je potaknulo mnoge vodeće guvernere središnjih banaka da objave izjavu u kojoj brane njega i neovisnost središnje banke.

Duh dijaloga u trenutku neizvjesnosti

Nazvavši 56. izdanje "Duh dijaloga", čelnici WEF-a kažu da je, s obzirom na trenutnu neizvjesnost, okupljanje ključno kako bi se zacrtao put naprijed u politici i biznisu.

"Dijalog nije luksuz, to je nužnost", rekao je predsjednik i izvršni direktor WEF-a Borge Brende, bivši norveški ministar.

No drugi kažu da, s obzirom da SAD i Kina iskorištavaju moć da bi zadovoljile nacionalne interese, WEF riskira da postane zastario.

„Tko će se zalagati za međunarodni poredak temeljen na pravilima?", upitao se Daniel Woker, bivši švicarski veleposlanik i stručnjak za vanjske odnose.

„Da budem vrlo iskren, u sustavu u kojem svatko gleda samo sebe, nema razloga za postojanje. To je događaj iz prošlosti", kazao je.

Je li Davos izgubio zamah nakon odlaska Klausa Schwaba

Promatrače također zanima je li forum u Davosu izgubio na zamahu otkako je njegov 87-godišnji osnivač Klaus Schwab odstupio s mjesta predsjednika u travnju. Organizacija sa sjedištem u Ženevi objavila je u kolovozu da interna istraga nije pronašla dokaze o Schwabovim materijalnim kaznenim djelima, nakon što su ona navedena u pismu zviždača. Za privremene supredsjedatelje imenovala je izvršnog direktora BlackRocka Larryja Finka i potpredsjednika Rochea Andrea Hoffmanna.

Na ovogodišnjem forumu ima se o čemu raspravljati, ističe Reuters, od toga kako se nositi s Trumpovom verzijom Monroeove doktrine kojom se uspostavlja američka dominacija na zapadnoj hemisferi, do načina na koje umjetna inteligencija mijenja svijet. Forum u Davosu održava se nešto više od mjesec dana nakon jedne od najgorih modernih tragedija u Švicarskoj, požara u baru u skijalištu Crans-Montana u kojem je poginulo 40 ljudi.

Europski čelnici pod povećalom. naftna industrija vraća se u Davos

Očekuje se da će u Davos stići nekoliko europskih čelnika koji će biti pod povećalom vezano uz njihov odgovor na izazove koje postavlja Amerika, uključivo Trumpove prijetnje o zauzimanju Grenlanda i napade na europske napore da reguliraju američke tehnološke kompanije. Jedna od značajki ovogodišnjeg sastanka WEF-a bit će i sudjelovanje vodećih ljudi naftne industrije koji su željni čuti Trumpa kako promovira svoju agendu koja potiče na bušenje više nafte i plina, istovremeno odbacujući alternative poput vjetra i sunca.

Očekuje se dolazak izvršnih direktora Exxon Mobila, Shella, TotalEnergiesa, Equinora i ENI-ja, nakon mnogo sporadičnijih dolazaka proteklih godina kada su naftni igrači gledali na Davos kao na forum koji se protivi fosilnim gorivima. Ostaje još za vidjeti hoće li Kina, koja je posljednjih godina slala visoke dužnosnike, imati značajniju prisutnost na Davosu.

Demonstracija moći uoči dolaska u Davos

Prema tumačenju Laura von Daniels, više istraživačice Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove (SWP), američki predsjednik Donald Trump koristi svoju prijetnju carinama protiv osam europskih saveznica NATO-a kako bi podijelio Europu.

"Trump to čini jer može i jer je Grenland za njega važan 'trofej'", rekla je Laura von Daniels za njemačku novinsku agenciju dpa.

Ciljajući pojedine europske zemlje carinama, Trump nastoji "primijeniti maksimalan pritisak i podijeliti Europljane, koji su do sada bili čvrsto ujedinjeni u krizi na Grenlandu", rekla je.

Drugi mogući razlog, dodala je von Daniels, je proračunata demonstracija moći uoči Trumpova planiranog putovanja na Svjetski ekonomski forum u Davosu, koji bi trebao početi u ponedjeljak.

"Trump se oslanja na zastrašivanje i ponižavanje vlastitih saveznika, prije svega Danske i Grenlanda", rekla je.

Sa sigurnosne i ekonomske perspektive, nema razumljivih razloga za taj potez, prema riječima stručnjakinje. Umjesto toga, Trump možda nastoji potkopati jedinstveni stav "koalicije voljnih" koja brani interese Grenlanda i poštivanje međunarodnog prava.