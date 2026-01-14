Poslovna scena
NO Janafa bez kvoruma: rasprava o Veselici odgođena za ponedjeljak
14. siječnja 2026.
foto Ratko Mavar
Nije bilo kvoruma, sjednica je prolongirana za pet dana, s istom točkom dnevnog reda – rekao nam je predstavnik radnika u NO-u Janafa
Sjednica Nadzornog odbora Janafa, na kojoj se trebalo raspravljati o položaju člana uprave ove tvrtke Vladislava Veselice, odgođena je za idući ponedjeljak 19. siječnja. Za danas zakazana sjednica morala je biti odgođena jer nije bilo kvoruma, te će u ponedjeljak biti održana s istim dnevnim redom kao što je trebala biti današnja.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci