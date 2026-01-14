NO Janafa bez kvoruma: rasprava o Veselici odgođena za ponedjeljak

Nije bilo kvoruma, sjednica je prolongirana za pet dana, s istom točkom dnevnog reda – rekao nam je predstavnik radnika u NO-u Janafa

Sjednica Nadzornog odbora Janafa, na kojoj se trebalo raspravljati o položaju člana uprave ove tvrtke Vladislava Veselice, odgođena je za idući ponedjeljak 19. siječnja. Za danas zakazana sjednica morala je biti odgođena jer nije bilo kvoruma, te će u ponedjeljak biti održana s istim dnevnim redom kao što je trebala biti današnja.

