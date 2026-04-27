Šušnjar: Svi pravi investitori u obnovljive izvore energije su dobrodošli

Nove naknade HERA-e redefiniraju ulazak u sustav, a cilj je eliminirati preprodavače dozvola i osigurati mrežni kapacitet za realne projekte

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar obratio se na konferenciji za novinare povodom odluke Hrvatske energetske regulatorne agencije o iznosu jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu, istaknuvši da su time stvoreni preduvjeti za daljnji razvoj obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, prenosi HRT.

- Ovom odlukom stvoreni su preduvjeti za daljnji razvoj obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj i ja mislim da je ova odluka prilično uravnotežena i da ćemo time dostići one ciljeve koje smo indicirali u samom Nacionalnom energetskom klimatskom planu prema Europskoj uniji, rekao je ministar Ante Šušnjar na konferenciji za novinare u Dubrovniku.

Ministar je upozorio da će odluka izazvati i kritike, posebno među onima koji su, kako je rekao, špekulirali projektima. Međutim, nastavio je, 'interes javne uprave i javne politike je da zaštiti interes hrvatskog gospodarstva, hrvatskih građana, da imamo sigurnost opskrbe i da razvijamo obnovljive izvore energije onako kako smo deklarirali našim nacionalnim energetskim i klimatskim planom'.

- Svi investitori, pravi investitori u obnovljive izvore energije su dobrodošli, uvijek će u meni imati sugovornika, jer mi smo tu da optimalno odvagnemo što je dobro za naše građane i za naše gospodarstvo. Svi koji trguju papirima, koji su zauzeli priključne kapacitete i pokušavaju preprodati projekte, možda mogu biti i nezadovoljni, međutim oni nisu relevantan sugovornik nama. Nama su sugovornici pravi investitori koji realiziraju projekte i tako ćemo se dalje rukovoditi i prilikom donošenja naših budućih odluka, rekao je Šušnjar.

Govoreći o širem kontekstu, ministar je najavio i razgovore o energetici na inicijativi Tri mora u Dubrovniku.

Novi zamah energetici

- Što se tiče same energetike i obnovljivih izvora energije, oni će ovim dobiti dodatni zamah, a danas, to jest sutra na inicijativi Tri mora u Dubrovniku, energetika će biti u fokusu. Imat ćemo jako puno razgovora, jako puno potpisivanja određenih memoranduma o razumijevanju za buduće suradnje, gdje ćemo također raditi na unapređenju našeg elektroenergetskog sustava i na osiguranju sigurnosti opskrbe, rekao je.

Istaknuo je i međunarodnu ulogu Hrvatske koja se, kako je rekao: 'pokazala kao lider, ne samo ovog dijela Europe, nego i u globalnim procesima čime je postala prepoznata kao energetsko čvorište'.

U nastavku konferencije ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovarao je na pitanja o cijenama goriva, pomoći poduzetnicima te energetskim projektima.

Istaknuo je da Hrvatska, unatoč izazovima, i dalje drži povoljniju poziciju u odnosu na dio regije. Naglasio je da je Vlada već donijela niz mjera te da će tako postupati i ubuduće, uz praćenje kretanja na svjetskom tržištu. Najavio je kako se odluke očekuju i nakon isteka važeće uredbe, uz poruku da će se i dalje voditi računa o zaštiti građana i gospodarstva.

Govoreći o sigurnosti opskrbe, poručio je da je ona prioritet te da Hrvatska u ovom dijelu Europe ima stabilan sustav, osigurane dobavne pravce i dovoljne količine energenata. Usporedio je situaciju s drugim državama, istaknuvši da u Hrvatskoj ne očekuje poremećaje poput onih u pojedinim europskim zemljama.

Podsjetio je i na paket pomoći vrijedan 28 milijuna eura namijenjen ribarima i poljoprivrednicima, kao dokaz važnosti tih sektora.

Nuklearna energija u civilne svrhe

Kako prenosi HRT, na pitanja o međunarodnim energetskim projektima, Šušnjar je najavio potpisivanje dokumenata vezanih uz južnu plinsku interkonekciju, uz napomenu da se još usuglašavaju detalji sporazuma. Poručio je da Hrvatska ispunjava sve obveze prema Europskoj uniji i Europskoj komisiji.

Istaknuo je i kako će se na inicijativi Tri mora potpisati više memoranduma i sporazuma, među kojima i memorandum o suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama u području nuklearne energije za civilne svrhe, kao i dokumenti vezani uz LNG i transportne kapacitete.

Naglasio je da Hrvatska kroz te projekte jača svoju ulogu energetskog čvorišta u regiji te dodatno širi mrežu opskrbe, uključujući i povezivanje s državama poput Crne Gore i Albanije kroz projekte poput Jadransko-jonskog plinovoda.

Osvrnuo se i na kritike vezane uz nuklearnu energiju, poručivši da je prosvjed legitimno pravo, ali i upozorio na važnost realnog sagledavanja energetskih politika, navodeći primjer Njemačke i posljedica odustajanja od nuklearnih elektrana