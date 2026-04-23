Hrvatska kreće u razvoj civilne nuklearne energije

Vlada predlaže zakon koji predviđa izradu akcijskog plana za nuklearnu energiju i jaču transparentnost odlučivanja.

Vlada je u sabor poslala konačni prijedlog Zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim se utvrđuje da će donijeti akcijski plan za razvoj nuklearne energije u civilne svrhe u roku od šest mjeseci od dana stupanja zakona na snagu.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kazao je da taj zakon predstavlja važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Republike Hrvatske, s jasnim ciljem osiguranja stabilne opskrbe energijom i postizanja klimatske neutralnosti, uzimajući u obzir očekivani rast potrošnje električne energije i ciljeve energetske tranzicije.

- Akcijski plan definira aktivnosti koje uključuju analizu potreba za energijom, utjecaj primjene nuklearne energije na gospodarstvo, potencijalne lokacije, te osiguravanje financijskih sredstava za provedbu programa financiranja - rekao je Šušnjar.

Ujedno je prihvaćen prijedlog pojedinih saborskih zastupnika te je u konačni prijedlog zakona unesena odredba kojom se propisuje da planski strateški akt, odnosno Program za razvoj nuklearne energije u civilne svrhe, donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade.

Smatramo da je ta odredba iznimno važna jer dodatno učvršćuje demokratski legitimitet te osigurava višu razinu transparentnosti u donošenju strateških odluka u području nuklearne energije, rekao je Šušnjar.

Dodao je kako će se programom utvrditi strateške odluke, upravljanje, kontrola, financiranje, utjecaj na elektroenergetski sustav, potrebne ljudske resurse, obrazovanje i druge ključne elemente razvoja nuklearne energije u civilne svrhe.

Istaknuo je i da se tim programom dodatno potiče razvoj obrazovnih programa, znanstvenih istraživanja i stručnog usavršavanja u području tehničkih i prirodnih znanosti od interesa za razvoj i primjenu nuklearnih tehnologija i nuklearne sigurnosti.

U dokumentima Vlade navodi se da nuklearne elektrane nove generacije imaju povećanu pogonsku fleksibilnost sa stajališta proizvodnje električne energije, te su u stanju koegzistirati s proizvodnjom iz obnovljivih izvora energije.

Nuklearne elektrane u stanju su proizvoditi procesnu toplinu i toplinu za grijanje pa su time u stanju podržati provođenje dekarbonizacije u industriji i toplinarstvu. Kao vrsta dodatne pogonske fleksibilnosti nuklearne su elektrane u stanju proizvoditi vodik u većim količinama, na ekonomičan i efikasan način, kažu u Vladi.

- Hrvatska je i danas zemlja s nuklearkom iako tako ne doživljavamo Nuklearnu elektranu Krško, ali smo 50-postotni suvlasnici, a ona je 36 kilometara od dvorane u kojoj danas održavamo sjednicu Vlade - rekao je premijer Andrej Plenković. Ukazao je na važnost šireg zamaha investicija u nuklearnu energiju, što je, kako je rekao, trend i na globalnoj razini. Plenković očekuje široku potporu zastupnika u Hrvatskom Saboru za predloženi zakon, uključujući oporbene.