Kina postavila najniži cilj rasta BDP-a u zadnjih nekoliko desetljeća

Peking priznaje probleme u nekretninskom sektoru i slabiju potražnju, ali planira tehnološki proboj, rast vojne potrošnje i veći deficit

Kina je postavila cilj gospodarskog rasta BDP-a za ovu godinu između 4,5 i 5 posto, što je najniži raspon u posljednjim desetljećima, te je zadržala povećani proračunski deficit, dok su čelnici upozorili na rastuće 'poteškoće i izazove' u gospodarstvu.

Objavljujući nacionalne gospodarske ciljeve za 2026., kineski premijer Li Qiang također je rekao da će vojna potrošnja porasti za 7 posto ove godine, nešto manje nego 7,2 posto godinu ranije, ali i dalje znatno brže od ukupne javne potrošnje. Istodobno je upozorio na prijetnju 'neovisnosti Tajvana', prenosi Financial Times.

Podaci su objavljeni na otvaranju godišnjeg zasjedanja kineskog parlamenta u Pekingu, koji uglavnom potvrđuje odluke vodstva. Cilj rasta BDP-a, sadržan u vladinom 'radnom izvješću' koje iznosi ciljeve za godinu, predstavlja blago smanjenje u odnosu na prošlogodišnji cilj od 'oko 5 posto' i stvarni rast od 5 posto u 2025.

- Geopolitički rizici rastu. Globalni gospodarski zamah i dalje je slab, dok su multilateralizam i slobodna trgovina pod ozbiljnom prijetnjom - rekao je Li čitajući izvješće u Velikoj dvorani naroda pred predsjednikom Xi Jinpingom i tisućama delegata iz cijele Kine.

Na domaćem planu priznao je da je tržište nekretnina, koje je u dubokoj krizi, i dalje 'u razdoblju prilagodbe', da je 'neravnoteža između snažne ponude i slabe potražnje velika' te da je ljudima 'sve teže pronaći posao i povećati prihode'. Ipak, rekao je da je tijekom protekle godine gospodarstvo 'pokazalo izvanrednu otpornost', pri čemu je Kina uspjela diverzificirati izvoz i povećati ulaganja u istraživanje i razvoj.

Kina u svom sljedećem petogodišnjem planu cilja globalnu tehnološku dominaciju, koji je također službeno objavljen u srijedu. Plan predviđa 'odlučujuće proboje' u naprednim tehnologijama, pri čemu Peking želi izgraditi cijeli lanac opskrbe čipovima unutar zemlje. Također predlaže proširenje nacionalnih računalnih kapaciteta, uključujući velike AI računalne klastere i nacionalnu infrastrukturu koja povezuje podatkovne centre diljem zemlje.

Izazovi zbog rata

Međutim, zemlja se suočava s ozbiljnim izazovima zbog usporavanja domaćeg gospodarstva i pogoršanja globalnih uvjeta izazvanih trgovinskim ratom američkog predsjednika Donalda Trumpa i napadom na Iran.

- Širi raspon ciljanog rasta BDP-a daje veću fleksibilnost ekonomskoj politici kako bi se nosila s domaćim i vanjskim neizvjesnostima - rekao je Yuhan Zhang, glavni ekonomist Kineskog centra pri Conference Boardu.

Smanjenje ciljanog raspona signalizira da će vlada ove godine provoditi manje ekspanzivnu fiskalnu politiku, jer Peking želi postići dugoročni cilj, do 2035. dosegnuti razinu prihoda srednje razvijenih gospodarstava, umjesto da se fokusira samo na kratkoročni rast.

Radno izvješće postavilo je cilj proračunskog deficita od 4 posto za iduću godinu — drugu godinu zaredom iznad preferirane razine Pekinga od 3 posto. Također je postavljen cilj rasta indeksa potrošačkih cijena (CPI) od 2 posto. Analitičari smatraju da će to biti izazov zbog dugotrajnih deflatornih pritisaka, jer su potrošačke cijene gotovo stagnirale, proizvođačke cijene padaju, a deflator — najšira mjera cijena u gospodarstvu — također je negativan.

Vlasti su sve više zabrinute i zbog slabog povjerenja kućanstava, pa su najavile programe za poticanje potrošnje. Louis Kuijs, glavni ekonomist za Aziju i Pacifik u S&P Global Ratingsu, rekao je da je ovo prvi petogodišnji plan koji uključuje cilj 'ostvarenja vidljivog povećanja udjela potrošnje u BDP-u'.

Radno izvješće također je pooštrilo retoriku prema Tajvanu. Li je obećao da će 'odlučno suzbiti separatističke snage koje zagovaraju neovisnost Tajvana, suprotstaviti se vanjskom miješanju, promicati mirni razvoj odnosa s druge strane Tajvanskog tjesnaca i unaprijediti veliki cilj nacionalnog ujedinjenja'. Prošle godine izvješće je spominjalo suprotstavljanje 'tajvanskom separatizmu' i 'vanjskom miješanju'.

-Izraz ‘odlučno suzbiti' pokazuje da je borba protiv snaga za neovisnost Tajvana postala jedan od fokusa ovogodišnjeg rada vlade - rekao je analitičar koji savjetuje tajvanske političare o odnosima s Kinom.

Peking je 2024. kriminalizirao govor i ponašanje koje promiče neovisnost Tajvana, a od tada je ciljao neke istaknute tajvanske političare u inozemstvu. Stručnjaci su također primijetili da izvješće nije pooštrilo retoriku prema SAD-u, uoči planiranog posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu.

- Razdvajaju ‘snage za neovisnost Tajvana’ i vanjske sile. Protivljenje Trumpu i drugim državama koje podržavaju Tajvan nije opisano kao ‘odlučno. Stav prema Trumpu očito je umjereniji - rekao je stručnjak za Tajvan.

Među delegatima koji su sudjelovali na zasjedanju bio je i Fan Shenghua, predstavnik bogate obalne provincije Zhejiang, koji je rekao da će se cilj gospodarskog rasta 'definitivno ostvariti'. Drugi su istaknuli da kinesko gospodarstvo i dalje nadmašuje većinu svjetskih gospodarstava, iako ekonomisti dovode u pitanje vjerodostojnost dijela službenih kineskih statistika.

- Od početka pandemije globalno gospodarstvo je u recesiji, ali ne i Kina. Naše gospodarstvo i dalje raste, najbrže na svijetu - rekao je Fan Jiuping, delegat iz središnje pokrajine Shaanxi.

Guverner velike jugozapadne pokrajine Guizhou, Li Bingjun, rekao je da će 'osjećati pritisak kako bi ostvario cilj rasta, ali će taj pritisak ujedno biti i motivacija za njegov rad'.