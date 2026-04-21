Broj stečajeva u regiji stabilan, Hrvatska bilježi snažan pad

Poljska i Slovenija bilježe dvoznamenkasti rast nesolventnosti, a novi energetski šokovi i kriza u Njemačkoj prijete cijeloj CEE regiji

Ukupni pokazatelji insolventnosti poduzeća u srednjoj i istočnoj Europi tijekom 2025. godine na prvi su pogled stabilni, no najnovija Coface studija insolventnosti pokazuje znatno složeniju i fragmentiraniju sliku. Razlike među državama i sektorima sve su izraženije, pod snažnim utjecajem različitih makroekonomskih uvjeta, nacionalnih politika i izloženosti vanjskim rizicima.

Na razini regije, broj stečajnih postupaka u 2025. porastao je tek neznatno – s 46.043 u 2024. na 46.161 u 2025. godini.

Smanjenje inflacije, početni pad kamatnih stopa, stabilizacija energetskih tržišta i popuštanje pritisaka rasta plaća donijeli su određeno olakšanje poslovanju. Međutim, ti pozitivni trendovi nisu se jednako odrazili na sve zemlje niti sve sektore.

- Opći pokazatelji sugeriraju stabilizaciju, ali stvarna slika znatno je složenija. Razlike među zemljama se produbljuju, a kretanja insolventnosti sve više određuju nacionalni čimbenici poput regulatornih okvira, fiskalne politike i izloženosti vanjskoj potražnji - ističe Mateusz Dadej, regionalni ekonomist u Cofaceu.

Regionalne razlike

Poljska je zabilježila najveći rast broja postupaka (17,8 posto), ponajprije zbog sve šire primjene restrukturiranja, a ne naglog pogoršanja poslovne aktivnosti. Rast su zabilježile i Slovenija (12,9 posto), Srbija (9,6 posto), Češka (8,7 posto) i Rumunjska (3,8 posto), pod utjecajem fiskalnog stezanja, političke neizvjesnosti, slabe vanjske potražnje i pogoršane discipline plaćanja.

Suprotno tome, značajan pad broja postupaka nesolventnosti bilježe Hrvatska (-18,6 posto), Slovačka (-14,5 posto), Litva (-13 posto), Latvija (-7,4 posto), Mađarska (-6,6 posto) i Bugarska (-6,2 posto), što upućuje na postupnu normalizaciju nakon ranijih poremećaja povezanih s energetskom krizom, regulatornim promjenama i ukidanjem izvanrednih mjera iz razdoblja pandemije.

Estonija je s 1,1 posto rasta stečajeva ostala uglavnom stabilna, iako pojedini sektori i dalje osjećaju pritiske.

Najveći pritisci u cikličkim sektorima

Na razini sektora, trendovi su ujednačeni u cijeloj regiji. Najveći porast broja poslovnih neuspjeha zabilježen je u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu i transportu, sektorima koji su posebno osjetljivi na uvjete financiranja i promjene u vanjskoj potražnji.

Iako su niže kamatne stope i blaža inflacija donekle ublažile pritiske, odgođeni učinci prethodnih troškovnih šokova i ograničena mogućnost podizanja cijena i dalje opterećuju likvidnost, osobito kod manjih poduzeća.

Prividna stabilnost neće potrajati?

Prema Coface procjenama, prividna stabilnost vjerojatno neće potrajati. Tijekom 2026. očekuje se rast rizika stečaja poduzeća uslijed nove energetske nestabilnosti. Nagli rast cijena nafte i plina povećava ulazne troškove, smanjuje profitne marže i dodatno opterećuje poslovanje u okruženju i dalje nestabilne potražnje. Kao neto uvoznik energije, regija srednje i istočne Europe ostaje posebno izložena tim rizicima.

Mjere ublažavanja, poput ograničavanja cijena goriva ili poreznih olakšica, mogu kratkoročno rasteretiti kućne proračune. No takve mjere istodobno povećavaju fiskalni pritisak i nose potencijalne rizike za sigurnost opskrbe.

Usto, rast broja postupaka nesolventnosti u Njemačkoj, najvažnijem trgovinskom partneru srednje i istočne Europe, povećava rizik prelijevanja negativnih učinaka kroz trgovinske tokove i povezane lance opskrbe.

- Postoje pozitivni čimbenici, poput bržeg korištenja EU fondova i jačanja vanjske potražnje u drugoj polovici 2026. Ipak, oni neće biti dovoljni da u potpunosti neutraliziraju energetsku volatilnost i vanjske rizike. U takvom okruženju ključno je da se poduzeća fokusiraju na upravljanje likvidnošću, kontrolu troškova i procjenu rizika poslovnih partnera - zaključuje Jarosław Jaworski, regionalni direktor Cofacea za srednju i istočnu Europu.

Budući da novi troškovni pritisci, vanjske ovisnosti i makroekonomska neizvjesnost nastavljaju snažno testirati otpornost poslovnog sektora u cijeloj regiji, očekuje se daljnji porast broja stečajeva poduzeća u srednjoj i istočnoj Europi.