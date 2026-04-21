Trumpova obitelj zarađuje stotine milijuna dok pregovara u ime SAD-a

Kushner vodi mirovne pregovore s Bliskim istokom dok mu fond prima saudijski kapital, a Trumpovi sinovi su deseterostruko povećali imovinu

Dok američki predsjednički izaslanici sudjeluju u pregovorima o najosjetljivijim globalnim pitanjima, od Bliskog istoka do odnosa s Rusijom, uz njih se sve češće pojavljuje Jared Kushner, zet predsjednika Donalda Trumpa. Iako formalno ne obnaša nikakvu državnu funkciju, Kushner se u praksi profilirao kao jedan od ključnih vanjskopolitičkih aktera, a istodobno vodi investicijsku kuću Affinity Partners koja upravlja imovinom većom od 6,1 milijardu dolara, pri čemu gotovo sav kapital dolazi iz inozemstva, ponajprije iz zemalja Zaljeva.

Affinity Partners osnovan je 2021. godine, neposredno nakon završetka prve Trumpove administracije, a već u startu oslonio se na snažnu podršku saudijskog državnog investicijskog fonda koji je uložio dvije milijarde dolara. U godinama koje su uslijedile dodatni kapital stigao je iz Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, čime je fond dodatno ojačao svoju financijsku poziciju. Upravo činjenica da novac dolazi iz istih regija u kojima Kushner istodobno sudjeluje u diplomatskim inicijativama otvorila je pitanje potencijalnog sukoba interesa, osobito zato što se on u javnosti predstavlja kao dobrovoljni savjetnik, čime izbjegava dio regulatornih obveza koje vrijede za formalne državne dužnosnike.

No Kushner nije jedini član obitelji koji paralelno gradi poslovni utjecaj. Nakon povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću, vidljiv je i snažan financijski uzlet njegove djece, ponajprije sinova Donald Trump Jr. i Eric Trump, koji su u razdoblju nakon izbora 2024. značajno proširili poslovne aktivnosti izvan tradicionalnih okvira obiteljske kompanije.

Prema procjenama magazina Forbes, Donald Trump Jr. i Eric Trump prije izbora 2024. raspolagali su imovinom od približno 40 do 50 milijuna dolara svaki. Nije trebalo dugo da njihovo bogatstvo značajno naraste, pa se prema zadnjim podacima Eric Trump procjenjuje na oko 400 milijuna dolara, a Donald Trump Jr. na približno 300 milijuna dolara. Takav rast, koji se mjeri višestrukim povećanjem u vrlo kratkom razdoblju, u velikoj se mjeri povezuje s novim ulaganjima u tehnološki sektor i kriptovalute te, naravno, s povećanim interesom investitora za projekte povezane s obitelji američkog predsjednika.

U tom kontekstu sve veću ulogu dobiva i najmlađi član obitelji, Barron Trump, čije se bogatstvo danas procjenjuje na oko 150 milijuna dolara, iako prije 2024. nije bio prepoznat kao zaseban poslovni akter. Tijekom 2025. godine kroz kripto-projekte povezane s obitelji bio je vezan uz imovinu vrijednu desetke milijuna dolara, pri čemu se najveći dio odnosi na vrijednost digitalnih tokena i vlasničkih udjela, a ne nužno na realiziranu dobit, što dodatno naglašava koliko je velik dio tog bogatstva i dalje osjetljiv na tržišna kretanja, odnosno, na poteze njegovog oca.

Na vrhu obiteljske strukture i dalje je sam Donald Trump, čije se bogatstvo prije povratka na vlast procjenjivalo na oko 3,8 milijardi dolara, dok se danas kreće oko 6,3 do 6,4 milijarde dolara. Taj rast od približno 60 posto u relativno kratkom razdoblju ne proizlazi više dominantno iz nekretninskog biznisa po kojem je Trump desetljećima bio poznat, nego iz novih izvora prihoda, ponajprije iz digitalne imovine i povezanih financijskih projekata oslonjenih na svjetska tržišta i geopolitičke promjene.

Upravo su tako kriptovalute postale jedan od glavnih generatora prihoda. Obiteljski projekt World Liberty Financial prikupio je oko dvije milijarde dolara kroz prodaju tzv. governance tokena, što se za Trumpove prevodi u stotine milijuna dolara prihoda. Dodatni izvor prihoda dolazi i od tzv. meme coinova s Trumpovim likom koji su u svega nekoliko mjeseci generirali više od 300 milijuna dolara.

Istodobno, marljiva obitelj intenzivno širi poslovanje i izvan kripto sektora. U posljednjih godinu dana Trump Organization sudjelovao je u nizu međunarodnih projekata, uključujući razvoj luksuznih turističkih kompleksa u Kataru, Vijetnamu i Saudijskoj Arabiji, pri čemu su ti poslovi donijeli desetke milijuna dolara naknada. Važno je pritom napomenuti da tijekom prvog Trumpova mandata takvih međunarodnih poslova praktički nije bilo, što dodatno naglašava koliko je novi predsjednički mandat raširio krila cijeloj obitelji.

Trumpovi sinovi dodatno su proširili portfelj ulaganjem u sektore koji su izravno povezani s državnom politikom i sigurnosnim interesima, uključujući industriju dronova, razvoj naprednih tehnologija i energetiku. Posebnu pozornost medija izazvalo je ulaganje u proizvođača dronova koji cilja na ugovore s Pentagonom i državama Zaljeva, čime se otvara pitanje potencijalnog preklapanja privatnih interesa i državnih prioriteta.

Ono što pritom ostaje ključno jest činjenica da članovi obitelji, osim samog predsjednika, nisu državni dužnosnici, pa na njih ne vrijede stroga etička pravila ni obveze transparentnosti koje bi inače vrijedile za osobe s formalnom izvršnom ulogom. Koliko će se obitelj dodatno obogatiti do kraja Trumpova mandata teško je precizno procijeniti, no trendovi iz posljednje dvije godine pokazuju da se poslovni uspjeh i politička moć u ovom slučaju ne samo podudaraju, nego i međusobno potiču.