Kristijan Salijević: Od studentskog hobija do globalnog biznisa

Osnivač GameBoosta o putu od džeparca do ozbiljne investicije i ambiciji da iz Hrvatske izgradi globalni gaming brend

U Lideru smo nedavno objavili rang-listu 40 najuspješnijih hrvatskih poduzetnika mlađih od 40 godina, a u narednim danima donosimo pojedinačne priče svakog od njih. Na redu je Kristijan Salijević, izvršni direktor Global Gaming Servicesa, odnosno platforme GameBoost, koja se u nekoliko godina razvila iz hobija u međunarodno orijentirani digitalni biznis.

Riječ je o platformi koja danas djeluje kao marketplace za gaming zajednicu, povezujući korisnike koji međusobno razmjenjuju digitalna dobra, ali i kupuju videoigre. Iako model danas izgleda jasno postavljen, njegov početak bio je daleko od strukturiranog poslovnog plana i više nalik osobnom eksperimentu koji je s vremenom prerastao vlastite okvire.

Salijević je, kako kaže, u gaming ušao iz čiste znatiželje i zabave, bez ambicije da iz toga nastane tvrtka, a kamoli globalni proizvod.

– Ne postoji jedan konkretan trenutak kad sam 'odlučio' da ću stvoriti ovu tvrtku, već je sve krenulo kao hobi, iz neke strasti prema gamingu. Kad sam shvatio da, baveći se tim hobijem, mogu nešto i zaraditi (u to je vrijeme to bilo nešto sitno, možda stotinjak eura), pomislio sam zašto ne bih spojio hobi i strast, sa zaradom. Ja sam zapravo inicijalno želio imati nešto novca kako bih odveo svoju djevojku u kino, na večeru i slično kad me posjeti u gradu u kojem sam studirao. Kad razmislim o tome, kad sam se tek počeo baviti ovime 2017./2018. godine, nije postojao dugoročni plan da će se to pretvoriti u ovo što je danas – objašnjava Salijević.