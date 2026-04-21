Kolak: Končar jača globalni iskorak uz 550 milijuna eura ulaganja

Za Liderov specijalni prilog 'Stupovi hrvatskoga gospodarstva' anketirali smo čelnike domaćih kompanija o tome kako upravljaju rizicima

Nakon više od šest godina stalnih geopolitičkih i gospodarskih poremećaja, globalno okruženje pokazuje da je energetska tranzicija postala jedan od ključnih čimbenika gospodarskog razvoja i sigurnosti. Krize su osvijestile važnost energetske neovisnosti, stabilnosti sustava i otpornosti kritične infrastrukture kao temelja dugoročne konkurentnosti.

Posljedično, elektroenergetski sektor bilježi povijesno visoku potražnju, osobito u segmentu prijenosa i distribucije električne energije, uz ubrzani rast potrebe za naprednim rješenjima iz područja upravljanja, nadzora i kibernetičke sigurnosti, rekao nam je predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak.