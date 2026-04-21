Francuske korvete mogle bi se graditi i u Hrvatskoj

Naval Grupa u Hrvatskoj bi mogla graditi brodove, opremila bi ih s osječkim dronovima, a otvorilo bi se tako i 1.000 novih radnih mjesta

Od 600 milijuna do 1,6 milijardi eura mogle bi stajati dvije korvete Gowind koje će se prema zahtjevima Hrvatske ratne mornarice (HRM) i Ministarstva obrane RH (MORH) trebale biti isporučene do 2030. godine. Kako neslužbeno doznajemo, ugovor o nabavi trebao bi se sklopiti do kraja godine, a MORH trenutno razgovara s čak 12 brodogradilišta iz osam država, među kojima su Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Južna Koreja, Turska, Španjolska i SAD

Jedno od zainteresiranih brodogradilišta je i francusko brodogradilište Naval Grupa, koje je u većinskom vlasništvu države, a najveći je pojedinačni dioničar, premda manjinski, francuska Thales Grupa, specijalizirana za zrakoplovstvo, obranu, sigurnost i kopneni promet.

Da francuska grupacija misli ozbiljno dokazuju i ugovori koje su danas potpisali sa ključnim hrvatskim partnerima. Sporazumi o razumijevanju potpisani su tako sa brodogradilištem Iskra zajedno s brodogradilištem 3. MAJ Rijeka, osječkom Orqom i Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB), a ti ugovori, čulo se na potpisivanju, predstavljaju značajan korak u jačanju industrijske, tehnološke i akademske suradnje između Francuske i Hrvatske.

Naval Grupa Sporazum o razumijevanju

U kontekstu gradnje borbenih korveta, šibenska Iskra i riječki 3. MAJ bili bi strateški industrijski partner Naval Grupe za lokalnu izgradnju najvećeg dijela obje korvete u Hrvatskoj, uključujući završno sklapanje i održavanje tijekom cijelog životnog vijeka brodova. Orqa bi radila na razvoju i primjeni dronova i tehnologija bespilotnih zračnih sustava u pomorstvu, a FSB bi bio mjesto za istraživačko-razvojne aktivnosti u području napredne brodogradnje i tehnologija pomorskog inženjerstva.

Prijedlog Naval Grupe HRM-u temelji se na uspješnom međunarodnom iskustvu u prijenosu tehnologije te snažnoj opredijeljenosti zajedničkoj izgradnji u Hrvatskoj, kao što to čini i u drugim zemljama. Naval Grupa procjenjuje da će tijekom faze izgradnje dva broda biti uključeno više od tisuću izravnih i neizravnih visokokvalificiranih radnih mjesta diljem zemlje, uz dugoročne perspektive kroz izvozne mogućnosti, održavanje te istraživanje i razvoj, čime se osigurava održiv opseg posla i stvaranje stručnih radnih mjesta kroz vrijeme.

– Posvećeni smo izgradnji snažnih, uravnoteženih i dugoročno održivih partnerstava s Hrvatskom, usmjerenih na prijenos naprednih tehnologija, znanja i najboljih industrijskih praksi u području borbenih plovila nove generacije. Na temelju našeg dosadašnjeg iskustva već postavljamo visoke standarde u stvaranju vrijednosti za hrvatsko gospodarstvo, zajedničkog razvoja i organizacije proizvodnje u Hrvatskoj – izjavio je Guillaume Weisrock, potpredsjednik za prodaju i razvoj poslovanja u Europi i Sjevernoj Americi Naval Grupe. Odabere li MORH Naval Grupu, dodao je, sve kompanije s kojima je danas potpisan ugovor o razumjevanju, ulaze u Navalove dobavne lance s ambicijom da se suradnja s njima proširi i nakon ugovorenog posla.

Već potpisani sporazumi s hrvatskim tvrtkama

Bitno je naglasiti da Francuzi već rade korvete, koji su, kako je rekao Weisrock, sposobni je izvršavati puni spektar misija pomorske obrane i pomorskog sigurnosnog osiguranja i koji integriraju senzore i naoružanje najnovije generacije koje je razvila tvrtka Naval Grupa, ali i njezini drugi dobavljači.

– Integrirajući sve sposobnosti ratovanja iznad i ispod površine mora već od početnih faza inženjerskog razvoja, Gowind je po svom dizajnu višenamjenska platforma. Platforma je trenutačno u uporabi s šest jedinica koje operativno koriste Egipatska ratna mornarica i Ratna mornarica Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok se pet jedinica lokalno gradi za Kraljevsku malezijsku ratnu mornaricu – rekao je Weisrock.

Ranije ove godine Naval Grupa već je potpisala sporazume o razumijevanju s nekoliko hrvatskih tvrtki, uključujući AITAC (usluge brodskog dizajna i inženjeringa), ADRIA WINCH (sustavi za privez, sidrenje i tegljenje) te Centar izvrsnosti MARBLE (istraživačko-razvojne aktivnosti u području pomorske robotike).

– Partnerstvo s Naval Grupom predstavlja veliku priliku za brodogradilište Iskra i naše nedavno preuzeto brodogradilište 3. MAJ Rijeka da ojačamo svoje industrijske kapacitete, stvorimo dugoročna radna mjesta za kvalificirane radnike te se pozicioniramo kao vjerodostojan partner u složenim programima brodogradnje šire od projekta izgradnje hrvatskih korveta. S našom iskusnom radnom snagom i širenjem kapaciteta brodogradilišta, ova suradnja otvara nove poslovne horizonte, osigurava održiv rast, potiče razvoj naprednih znanja i stvara dugoročnu zaposlenost. U konačnici, konkretni rezultati ove suradnje stvorit će trajnu vrijednost ne samo za naša brodogradilišta i zaposlenike, već i za cjelokupnu hrvatsku pomorsku industriju – rekao je Roko Vuletić, predsjednik Uprave Iskra Brodogradilišta i 3. MAJ-a.

Tomislav Krolo, operativni direktor tvrtke Orqa na eventu je rekao da za tu osječku tvrtku ovo partnerstvo označava strateški prekretnicu njihovoj predanosti tehnološkoj inovaciji i razvoju sustava sljedeće generacije.

– Kombinirajući Orqinu stručnost u naprednim bespilotnim zračnim sustavima s opsežnim iskustvom Naval Grupe u pomorskoj obrani, želimo istražiti nove mogućnosti suradnje, potaknuti značajan tehnološki napredak te implementirati inovativni pristup integraciji UAS i C-UAS sustava na brodovima – zaključio je Krolo.