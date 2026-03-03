Hrvatska sve privlačnija u regiji, ali tržište premalo i bez kadrova

AmCham anketirao 180 članova Uprava: više tvrtki nego ikad vidi RH bolje od konkurencije, no 4 godine zaredom isti problemi blokiraju rast

Ako je suditi isključivo po rezultatima novog istraživanja poslovnog okruženja koje je AmCham Hrvatska proveo krajem 2025. i početkom 2026. godine, hrvatska poslovna klima polako se, ali sigurno popravlja. Čak 58 posto od 180 anketiranih članova uprava domaćih i međunarodnih tvrtki ocijenilo je da je njihovo poslovanje u 2025. bilo bolje nego godinu ranije. S druge strane, 11 posto suočilo se s lošijim rezultatima, dok je za preostalih 32 posto godina prošla bez značajnijih promjena. Uz to, 64 posto ispitanika poslovno okruženje u Hrvatskoj ocjenjuje dobrim ili vrlo dobrim, što je porast od tri postotna boda u odnosu na 2024.

Ovakav pozitivan trend naizgled je ohrabrujući, no niz starih problema ostaje uporno na vrhu liste briga domaćih kompanija i onih koji posluju u Hrvatskoj. Tako nedostatak radne snage, složena administracija i inflacija zauzimaju ista prva tri mjesta već četiri uzastopna istraživanja. Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica AmChama Hrvatska, ističe i koji su problemi u posljednjih pet godina najuporniji.

– Kao i prošle godine, cijena rada nastavlja predstavljati najveće pogoršanje uvjeta poslovanja u posljednjih pet godina, a uz nju se izdvajaju dostupnost i kvaliteta radne snage, pravosuđe, provedba prava i kvaliteta zakonskog okvira – kaže Doko Jelušić.

Šarene brojke

Gotovo 40 posto ispitanih poduzeća povećalo je broj zaposlenih, no i taj udio pada, s obzirom da je godinu ranije iznosio 49 posto. Istovremeno je porastao udio onih koji su zadržali isti broj zaposlenih, s 40 posto na 49 posto, kao i onih koji su otpuštali, s 11 posto na 13 posto.

– U odnosu na prethodnu godinu smanjio se udio poduzeća koja smatraju da su se uvjeti poslovanja u Hrvatskoj poboljšali tijekom proteklih pet godina. Ujedno se za 6 posto povećao udio onih koji smatraju da su se uvjeti poslovanja u navedenom periodu pogoršali – ističe Doko Jelušić.

Čak 74 posto tvrtki članica AmChama djeluje i u drugim zemljama srednje i istočne Europe, od čega 56 posto u više od pet država regije, što im daje solidnu referentnu točku za usporedbu. 38 posto ispitanika smatra da su uvjeti poslovanja u Hrvatskoj povoljniji nego u ostatku regije, što je porast u odnosu na 32 posto u 2024. Udio negativnih ocjena ostao je nepromijenjen na 15 posto, dok 46 posto uvjete smatra usporedivima s ostatkom regije. Kao ključne prednosti i dalje dominiraju članstvo u Europskoj uniji, geostrateški položaj i turistički potencijal. Kao najveći nedostaci ističu se malo tržište, cijena rada (koja je skočila s četvrtog na drugo mjesto) i spora administracija.

Oko 72 posto tvrtki planira u naredne tri godine širiti poslovanje u Hrvatskoj, no godinu ranije taj je udio bio 78 posto. Oko 64 posto tvrtki planira nova primanja, od čega 17 posto planira zaposliti više od 20 novih radnika.

Nema otkaza zbog AI-ja

Jedna od iznenađujuće vedrim bojama obojena tema ovogodišnjeg istraživanja je primjena umjetne inteligencije. Velika većina ispitanih poduzeća, njih 78 posto, već koristi AI u svom poslovanju - polovina svakodnevno, a polovina povremeno za specifične projekte. Samo šest posto nema nikakve planove za implementaciju. AI se najčešće primjenjuje za automatizaciju administrativnih procesa, zatim za istraživačke i analitičke aktivnosti, a slijede marketing i prediktivna analitika.

Što je s radnim mjestima, pitanjem koje najviše zaokuplja javnost? Čak 85 posto tvrtki ne očekuje nikakve promjene u broju zaposlenih zbog AI-ja, no Doko Jelušić upozorava da to ne znači da se ništa neće mijenjati.

– Kada je riječ o potrebnim vještinama, 32 posto ispitanih poduzeća očekuje potrebu za dodatnim usavršavanjem radne snage radi primjene AI-ja. S druge strane, 31 posto ispitanika smatra da će se radne uloge značajno promijeniti pod njegovim utjecajem – zaključila je izvršna direktorica AmChama Hrvatska.