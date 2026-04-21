Zdravlje na pravom mjestu: otvorena Wiener poliklinika u Zagrebu

Wiener osiguranje VIG otvorilo je Wiener polikliniku, privatnu zdravstvenu ustanovu u zagrebačkom Središću, čime po prvi put izravno povezuje osigurateljne proizvode i konkretnu zdravstvenu uslugu. Riječ je o važnom strateškom iskoraku kojim Wiener dodatno razvija svoju ulogu – od osiguratelja prema partneru koji aktivno doprinosi očuvanju zdravlja i kvalitete života svojih klijenata.

Smještena u kompleksu Museum Residences, Wiener poliklinika osmišljena je kao suvremeno zdravstveno okruženje koje objedinjuje preventivne i specijalističke usluge, sistematske preglede te usluge revitalizirajuće i estetske medicine. Poseban naglasak stavljen je na jasnoću, dostupnost i cjelovito korisničko iskustvo.

– Otvaranjem Wiener poliklinike radimo iskorak u načinu na koji pristupamo zdravlju. Vjerujemo da zdravstvena skrb danas mora biti dostupna, jasna i usmjerena na čovjeka – ne samo kada nastane problem, već kontinuirano, kroz prevenciju i razumijevanje vlastitog zdravlja – izjavila je Tamara Rendić, predsjednica Uprave Wiener osiguranja.

Koncept poliklinike temelji se na integriranom pristupu zdravlju, koji povezuje medicinsku dijagnostiku, specijalističke preglede i personalizirane preporuke. U središtu djelovanja je individualni pristup svakom pacijentu, uz multidisciplinarni tim stručnjaka i suvremenu dijagnostiku.

Jedna od ključnih diferencijacija je i uvođenje walk-in modela za preglede, koji omogućuje korisnicima dolazak bez prethodnog naručivanja i čekanja, čime se značajno pojednostavljuje pristup zdravstvenim uslugama.

– Naš cilj nije samo pružiti vrhunsku medicinsku uslugu, već pacijentima dati jasne i primjenjive smjernice za dugoročno očuvanje zdravlja. Upravo u toj kombinaciji stručnosti i razumljivosti vidimo najveću vrijednost za korisnike – istaknuo je Petar Gluić, direktor Wiener poliklinike.

Uz medicinske usluge, poliklinika razvija i programe usmjerene na dugoročno zdravlje i kvalitetu života, uključujući nutricionističke i fitness programe te suradnju različitih stručnjaka, od liječnika do kineziologa.

– Zdravlje danas nije nešto čime se bavimo tek kada nastane problem, već rezultat svakodnevnih odluka. Naš je cilj biti partner u tom procesu – kroz znanje, prevenciju i kontinuiranu podršku – izjavio je dr. Mario Bagat, predsjednik Nadzornog odbora Wiener poliklinike.

Prostor poliklinike posebno je osmišljen kako bi odstupio od klasičnog medicinskog iskustva, nudeći ugodno i suvremeno okruženje koje dodatno doprinosi osjećaju sigurnosti i povjerenja.

Otvorenje Wiener poliklinike predstavlja početak daljnjeg razvoja zdravstvenih usluga unutar Wiener osiguranja, s fokusom na kvalitetu, dostupnost i dugoročno zdravlje korisnika.