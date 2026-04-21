Žito grupa obnavlja veliku farmu svinja u Marinovcima

Članici Grupe Farmaland ovih je dana odobrena studija utjecaja na okoliš čime može počet gradnja farme za 16 tisuća svinja

Suhopoljskoj tvrtki Farmaland u vlasništvu osječke Žito grupe početkom travnja odobrena je studija utjecaja na okoliš za izgradnju građevine za intenzivni tov svinja ukupnog kapaciteta 16.107 mjesta za tovljenike. Riječ je o farmi Marinovci pokraj Erduta, a rješenje o odobrenju donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

U rješenju se još navodi da je izgradnja građevine prihvatljiva za okoliš 'uz primjenu zakonom propisanih i ovim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša'.