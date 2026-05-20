Kriminal u hokejaškom savezu zataškalo zagrebačko državno odvjetništvo?

Gotovo 100 tisuća eura neopravdano je potrošio bivši predsjednik hokejaškog saveza, a nije isključeno da je ta brojka dvostruko veća

U moru priča o kriminalu u sportskim savezima Lider je detaljnije saznao i za sumnjive radnje u Hrvatskom savezu hokeja na ledu (HSHL). Bivši predsjednik Saveza Nikola Švigir (na funkciji je bio do 2020.) proglašen je krivim na temelju sporazuma sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu (ŽDOZ) na čjem je čelu Jurica Ilić, no to je tek mali dio u odnosu na ono što piše u kaznenoj prijavi, a koju su potpisali članovi Nadzornog odbora HSHL-a Stjepan Zovko, Božica Cicvarić i Hrvoje Herceg još 27. studenog 2020.

Naime, jedno od prijavljenih nedozvoljenih radnji bila je pozajmica HSHL-a tadašnjem predsjedniku Švigiru kao privatnoj osobi. Drugim riječima, sam je sebi potpisivao pozajmice od 16. listopada 2015. do 26. veljače 2018. Švigir je naložio isplatu ukupno 16 tisuća eura, no vratio je samo dio, gotovo polovinu tog iznosa. Prema onome što je utvrđeno u istrazi ŽDOZ-a ostao je dužan 8.309,24 eura, nakon čega je pred Županijskim sudom u Zagrebu lani u ožujku podignuta optužnica (četiri i pol godine nakon kaznene prijave) protiv Švigra zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona.