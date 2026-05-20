Kreće APN-ov priuštivi najam: prva useljenja već u srpnju ili kolovozu

Među prijavljenima prevladavaju mlađi najmoprimci i samci, a država mijenja i pravila za stanovanje na potpomognutim područjima

Od prošlotjedne objave da se za priuštivi najam prijavio 871 najmoprimac do zatvaranja javnog poziva stigle su još 444 prijave. Prvi APN-ov program priuštivog najma tako je zaključen s ukupno 1315 prijava najmoprimaca, a konačni podaci pokazuju profil osoba koje traže državno posredovani najam: prosječni prijavitelj ima 38,5 godina, najstariji 83 godine, gotovo 40 posto zahtjeva podnijeli su samci, a prosječni mjesečni neto prihod kućanstva iznosi 1570 eura. Za program priuštivog najma trenutno je dostupno 435 nekretnina, a najviše ih je u Zagrebu - 346. Prošli tjedan, naime, objavljeni su podaci o 871 prijavi, dok je na današnjoj konferenciji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine iznijelo konačne brojke.

Najveći pritisak i dalje je na Zagreb. Grad Zagreb kao prvi izbor navelo je 745 prijavitelja, odnosno 56 posto svih podnositelja zahtjeva. Slijede Split sa 173 prijave, Rijeka sa 77, Osijek i Sisak s po 47, Zadar s 22, Pula s 19, Dubrovnik s 15, Velika Gorica i Karlovac s po 14 te Varaždin i Zaprešić s po 12 prijava.

Program priuštivog najma Vlada je usvojila u studenome prošle godine, a cilj mu je aktivirati prazne stanove i kuće te ih staviti u dugoročni najam građanima koji stambeno pitanje ne mogu riješiti pod tržišnim uvjetima. Poziv za vlasnike praznih stanova zatvoren je 15. veljače, a poziv za najmoprimce trajao je do 15. svibnja.

Najviše nekretnina u Zagrebu

Vlasnici su u prvom pozivu prijavili 960 nekretnina, od kojih je, prema podacima Ministarstva, trenutačno dostupno 435. Nakon Zagreba, po broju dostupnih nekretnina slijede Primorsko-goranska, Osječko-baranjska te Sisačko-moslavačka županija.

Konačni podaci o najmoprimcima pokazuju da je riječ uglavnom o mlađim i srednjim kućanstvima. Gotovo 62 posto podnositelja ima između 20 i 40 godina. Samci su podnijeli 523 zahtjeva, dvočlana kućanstva 323, tročlana 235, a četveročlana 148 zahtjeva. Zabilježen je i jedan zahtjev s devet članova kućanstva te jedan s 11 članova.

Među prijavljenima je 238 samohranih roditelja, 429 obitelji s djecom predškolske i školske dobi te 81 obitelj s djecom s teškoćama u razvoju. Prijavljeno je i 226 osoba s invaliditetom, odnosno 147 kućanstava s članovima obitelji s invaliditetom. U programu je i 17 osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi te šest osoba do 30 godina koje izlaze iz sustava socijalne i alternativne skrbi.

Prema stručnoj spremi, najveću skupinu čine prijavitelji sa srednjom stručnom spremom, njih 646 ili 49,2 posto. Diplomski studij ima 358 prijavitelja, preddiplomski 174, stručni studij 33, postdiplomski specijalistički studij 20, a postdiplomski znanstveni studij osam prijavitelja.

Za peteročlanu obitelj država daje 400 eura

Najmoprimci će priuštivu najamninu plaćati APN-u, a ona ne smije prelaziti 30 posto mjesečnih prihoda kućanstva, umanjeno za režijske troškove. Razliku do tržišne najamnine pokrivat će država. Primjerice, samac s prihodom od 1500 eura za stan od 35 četvornih metara plaćao bi 362,50 eura mjesečno, dok bi država vlasniku stana u zagrebačkoj katastarskoj općini s medijalnom cijenom od 14,55 eura po kvadratu pokrila razliku od 146,75 eura.

Za par s prihodom od 2000 eura i stan od 50 četvornih metara priuštiva najamnina iznosila bi 475 eura, a država bi vlasniku pokrila razliku od 220 eura do medijalne tržišne cijene. Za peteročlanu obitelj s prihodom od 2400 eura i kuću od 75 kvadrata najamnina bi iznosila 495 eura, dok bi država, u primjeru kuće u zagrebačkoj Dubravi, vlasniku plaćala razliku od 405 eura.

APN će listu reda prvenstva utvrđivati prema prihodima najmoprimca i članova uže obitelji, broju članova obitelji, broju djece predškolske dobi i djece na redovitom školovanju, životnoj dobi najmoprimca, stručnoj spremi, invaliditetu ili oštećenju organizma, prebivalištu te potrebi za deficitarnim zanimanjima na području jedinice lokalne samouprave.

Useljenja u srpnju ili kolovozu

Iz APN-a su najavili da sada slijedi obrada prijava, provjera dokumentacije i formiranje lista reda prvenstva. Za nepotpune prijave bit će omogućena dopuna u roku od nekoliko dana, a nakon toga APN treba povezati najmoprimce s dostupnim nekretninama i sklopiti ugovore. Prva useljenja očekuju se tijekom ljeta, najvjerojatnije u srpnju ili kolovozu.

U program bi se trebali uključivati i državni stanovi. Državne nekretnine obnavljaju 329 državnih stanova namijenjenih za smještaj zaštićenih najmoprimaca i priuštivo stanovanje.

Ministar Branko Bačić pojasnio je da će dio tih stanova prioritetno služiti za rješavanje pitanja zaštićenih najmoprimaca, ali da će oni za kojima ne bude takve potrebe ulaziti u program priuštivog najma. U priuštivi najam naknadno bi se trebalo uključiti i 157 državnih stanova koji se sada koriste za privremeni smještaj stradalnika potresa, nakon što za tu namjenu prestane potreba.

Bačić je najavio i da će se medijalne tržišne najamnine, prema kojima se računa koliko država doplaćuje vlasnicima, ažurirati svake godine na temelju podataka Ekonomskog instituta.

Nova pravila za potomognuta područja i Hrvate u BiH

Na konferenciji je predstavljen i paket nove zakonske regulative vezane uz stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima . Cilj je, prema Ministarstvu, poticanje povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi te pomoć povratku Hrvata u Bosnu i Hercegovinu.

Usklađuju se dvije uredbe i tri pravilnika. Uredbom o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje uvode se novi modeli: prodaja neuseljivog stana u državnom vlasništvu te darovanje građevnog materijala za popravak stana i krovišta u zadnjoj etaži ili potkrovlju etažirane obiteljske kuće.

Mijenja se i sustav bodovanja. Osobe s invaliditetom dobivat će od 10 do 70 bodova, umjesto dosadašnjih 2 do 15, a za svako dijete s invaliditetom dodjeljivat će se dodatnih 40 bodova umjesto dosadašnjih 20. Novi kriteriji uvode i 100 bodova za samohrane roditelje u statusu njegovatelja te 40 bodova za službu u oružanim snagama, MUP-u, pravosudnoj policiji ili kao profesionalni vatrogasac.

Nema prodaje prije pet godina

Kod prodaje državnih kuća i stanova na potpomognutim područjima ukida se mogućnost podnošenja zahtjeva za otkup prije isteka jedne godine neprekidnog prebivanja, jer zakon sada propisuje mogućnost otkupa nakon pet godina prebivanja. Ako je riječ o sredstvima iz EU fondova ili međuresornoj suradnji, otkup je moguć nakon deset godina. Razdoblje zabrane prodaje povećava se s tri na pet godina od sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Pravilnikom o najmu stambenih jedinica izjednačava se najamnina za sve korisnike stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima na 0,36 eura po četvornom metru. Žrtve obiteljskog nasilja bit će oslobođene plaćanja najma. Uvodi se i mogućnost odstupanja od propisane površine stambene jedinice ako je korisnik ili član kućanstva osoba s invaliditetom, kako bi im se mogao dodijeliti stan ili kuća veće površine.

U pravilima o darovanju građevnog materijala dodaje se novi model za popravak stana i krovišta u zadnjoj etaži ili potkrovlju etažirane obiteljske kuće. U etape isporuke građevnog materijala uključuje se i četvrta etapa, materijal za izradu toplinske zaštite vanjske ovojnice obiteljske kuće, s rokom isporuke od 15 dana od narudžbe i rokom ugradnje od 60 dana. Posebnim pravilnikom uređuje se i darovanje građevnog materijala u provedbi Programa pomoći za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu.

Na kraju konferencije odgovarao je i na pitanja o rušenju kompleksa Vjesnika. Prema njegovu objašnjenju, podvožnjak na Slavonskoj aveniji zatvorit će se za vrijeme produženog vikenda početkom lipnja.