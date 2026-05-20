Tvrtke i tržišta

Habijanec: Preuzimanjem Hidrotehnike jačamo sinergiju Grupe Radnik

20. svibnja 2026.
Mirko Habijanec

foto Ratko Mavar
Edis Felić
Radnik ulaže u vodoprivredne tvrtke koje danas manji udio od prihoda ostvaruju od Hrvatskih voda, a veći ostalim građevinskim poslovima

Križevačka građevinska tvrtka Radnik nastavlja s preuzimanjem manjih tvrtki vezanih uz vodoprivredu. Posljednja takva je Hidrotehnika iz Savske Vesi kod Čakovca za koju predsjednik Uprave Radnika Mirko Habijanec vjeruje da će, poput drugih preuzetih, ovom akvizcjom ojačati svoju tržišnu poziciju.

Riječ je o manjoj vodoprivrednoj tvrtki kojoj je lanjski prihod (prema Poslovnoj Hrvatskoj) bio skoro četiri milijuna eura, a neto dobit 140 tisuća eura. Krajem prošle godine zaposlenih je bilo 64 s prosječnom plaćom od 1.065 eura, a Habijanec za Lider kaže da će radnike zadržati, povećati plaće i omogućiti razvoj Hidrotehnike.

- Pregovori su trajali jako dugo, no na kraju smo se uspjeli dogovoriti. Vjerujem u budućnost te kompanije koja se, ruku na srce, bez naše logistike ne bi mogla razvijati. Osim projekata niskogradnje poput izgradnje nasipa i drugih vodoprivrednih poslova očekujemo da se angažira na više drugih građevinskih poslova, a ujedno stvaramo sinergiju unutar Grupe Radnik – kaže Habijanec.

#Mirko Habijanec#Radnik#Hidrotehnika#Sinergija
Nikola Grđen
Nikola Grđan, izvršni direktor maloprodaje i poslovnih operacija za Europu u ROS Retail Outlet Shoppingu
Sinergija Designer Outleta Croatia, joy Shopping Rugvice i robne kuće Ikea Zagreb pretvorila Rugvicu u najveću shopping zonu u Hrvatskoj
Shopping Rugvica razvijen je u suradnji Ingka Centresa i ROS Retail Outlet Shoppinga, pri čemu ROS ima i operativnu ulogu. Naš je zadatak osigurati da cijeli centar stabilno raste, bude atraktivan zakupcima i kupcima te da destinacija dugoročno ostane uspješna
