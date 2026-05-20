Veliki val financiranja startupova - pozivi vrijedni 15 milijuna eura

Riječ je o dva poziva u okviru DIGIT projekta. Poseban naglasak stavljen je i na uključivanje žena u inovacijski i tehnološki sektor

Hrvatski startupovi, mala i srednja poduzeća te razvojni timovi uskoro se mogu prijaviti na dva nova poziva u okviru DIGIT projekta ukupne vrijednosti od 15 milijuna eura, stoji u priopćenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Cilj je potaknuti razvoj inovacija, istraživanja i novih tehnologija u Hrvatskoj.

Riječ je o pozivima VALID i SPARK, koji su dio projekta DIGIT - Digitalne, inovativne i zelene tehnologije - jednog od najvećih nacionalnih programa usmjerenih na razvoj inovacijskog i istraživačkog ekosustava. Projekt DIGIT, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih provodi uz potporu Svjetske banke, a ukupna vrijednost projekta iznosi 106 milijuna eura. Ovim projektom želi se jačati hrvatski istraživački i inovacijski sustav kroz ulaganja u primijenjena istraživanja, eksperimentalni razvoj, suradnju znanosti i gospodarstva te razvoj digitalnih i zelenih tehnologija.

Poziv VALID, odnosno Validation of Social Innovations by Startups, vrijedan je pet milijuna eura i namijenjen startupovima, odnosno mikro i malim poduzećima starima do pet godina. Cilj poziva je pomoći mladim tvrtkama koje imaju inovativnu ideju, proizvod ili tehnologiju za rješavanje konkretnih društvenih izazova, ali im nedostaju sredstva za razvoj prototipa, testiranje, validaciju ili pripremu za izlazak na tržište. Naglasak je pritom stavljen na projekte koji se nalaze u ranoj fazi razvoja i tek trebaju dokazati da njihovo rješenje ima konkretnu primjenu i tržišni potencijal.

Istovremeno je otvoren i poziv SPARK, odnosno Support Program for Applied Research and Knowledge, ukupno vrijedan deset milijuna eura. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima koja žele ulagati u istraživanje i razvoj novih proizvoda, tehnologija ili procesa. Za razliku od VALID-a, koji je usmjeren startupovima te istraživanju i razvoju društvenih inovacija, SPARK je fokusiran na razvoj generalnih istraživačko razvojnih projekata i jačanje kapaciteta poduzeća za dugoročniji razvoj inovacija.

Od svih projekata se traži doprinos konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz razvoj digitalnih ili zelenih tehnologija ili procesa, u fazi kada projekt još nije dovoljno razvijen za komercijalizaciju ili standardne modele ulaganja.

U okviru oba poziva moguće je ostvariti od 80 tisuća do 300 tisuća eura bespovratnih sredstava. Prijave za poziv VALID zaprimaju se od 8. lipnja 2026., dok prijave za poziv SPARK započinju 15. lipnja 2026. Oba su poziva otvorena do početka rujna.

- Kroz VALID i SPARK želimo otvoriti prostor upravo onim projektima koji imaju kvalitetnu ideju, znanje i razvojni potencijal, ali se nalaze u fazi kada im je potrebna dodatna podrška kako bi napravili sljedeći iskorak. Hrvatska danas ima velik broj startupova, istraživača i razvojnih timova koji mogu stvarati konkurentna rješenja za europsko i globalno tržište. Zato nam je cilj da informacije o pozivima dođu do što većeg broja poduzeća, inovatora i stručnjaka diljem Hrvatske – izjavila je Ana Varjačić, načelnica Sektora za programe i projekte Europske unije pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.

Poseban naglasak stavljen je i na uključivanje žena u inovacijski i tehnološki sektor. Prema europskim podacima, žene čine gotovo polovicu istraživača u Hrvatskoj, no njihova je zastupljenost i dalje znatno manja u poslovnom i poduzetničkom sektoru istraživanja i razvoja, gdje čine oko trećine istraživača.

Upravo zato se pozivaju poduzetnice, vlasnice i direktorice tvrtki, kao i žene koje vode istraživačke, razvojne i inovacijske timove, da razmotre mogućnost prijave svojih projekata ako njihova poduzeća razvijaju rješenja koja odgovaraju ciljevima poziva.

- Želimo jasno poslati poruku da hrvatski inovacijski sustav treba veći broj žena u tehnološkim, razvojnim i istraživačkim projektima. Mnoge žene već danas vode ozbiljne razvojne procese u kompanijama i vjerujemo da među njima postoji velik broj projekata koji imaju potencijal za uspješnu prijavu – dodala je Varjačić.