Predstavljena platforma Beezzify za domaći med i pčelinje proizvode

Danas se obilježava Svjetski dan pčela, što je novopečeni startupovac Josip Fiolić iskoristio kako bi javnosti predstavio Beezzify.eu, jedinstvenu hrvatsku internetsku platformu za domaći med i pčelinje proizvode, osmišljenu kako bi se kupcima olakšao pronalazak domaćeg meda, a pčelarima koji drže do kvalitete omogućio jednostavniji i vidljiviji nastup na internetu.

- Naš je cilj da, kad netko pomisli ‘želim kupiti domaći med od pouzdanog pčelara’, odmah pomisli na Beezzify. Kupcima je važno povjerenje i jednostavnost kupnje, a pčelarima treba podrška u brendiranju njihovih kvalitetnih proizvoda i veća vidljivost. Beezzify spaja priče pčelara, kvalitetne proizvode i suvremenu online kupnju u jednu cjelinu - obrazložio je Fiolić.

Na Beezzifyju su dostupne različite kategorije pčelinjih proizvoda - od domaćeg meda raznih vrsta te raznih hrvatskih regija, preko mednih mješavina, propolisa i cvjetnog praha, do matične mliječi, dodataka prehrani i poklon paketa. Da bi kupnja bila što jednostavnija, sigurnija i transparentnija, kupac putem platforme kupuje proizvode od pčelara. Kupovina se obavlja u nekoliko klikova, a dostava je maksimalno pojednostavljena. Cijena dostave iznosi tri eura, a za narudžbe iznad 35 eura dostava je besplatna.

- Prodaja nam je naravno važna, no nakon ove početne faze postavljanja web shopa Beezzify sada razvija i sadržajnu stranu platforme: priče o pčelarima, edukativne članke o pčelama, pčelarstvu i oprašivačima te savjete za sve koji razmišljaju o vlastitim košnicama ili žele bolje razumjeti kvalitetu meda i pčelinjih proizvoda.

Platforma je otvorena i za suradnju s partnerima iz segmenta pčelarske opreme, edukacija i drugih usluga vezanih uz pčelarstvo, čime se jača cijeli lanac vrijednost od košnice do stola. Hrvatska ima vrhunski domaći med i pčelare, ali nedostaje centralno mjesto na kojem se ta ponuda jasno vidi i lako kupuje. Nedostaje i brendiranje domaćih proizvoda koje bi pratilo kvalitetu našeg hrvatskog meda. Beezzify će pokušati to promijeniti kako bi kupci znali tko stoji iza svake teglice meda kojeg kupuju - najavljuje daljnje poteze Fiolić.