Na Wall Streetu S&P 500 pao treći dan zaredom

Pad je posljedica strahovanja ulagača od daljnjeg rasta inflacije. Pale su i azijske burze, a Crobexi su stagnirali uz pozitivan predznak

Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 pao treći dan zaredom, kao i Nasdaq indeks, jer ulagače zabrinjavaju visoka inflacija i rast prinosa na državne obveznice, a pod najvećim je pritiskom tehnološki sektor.

Dow Jones indeks oslabio je 0,65 posto, na 49.363 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,67 posto, na 7.353 boda, a Nasdaq 0,84 posto, na 25.870 bodova.

Pad S&P 500 i Nasdaqa treći dan zaredom posljedica je strahovanja ulagača od daljnjeg rasta inflacije, s obzirom da se cijene nafte i dalje kreću na povišenim razinama.

U SAD-u je inflacija dosegnula najviše razine u tri godine, pa se ulagači plaše da bi krajem godine američka središnja banka mogla povećati kamatne stope.

U 'pregovorima' između SAD-a i Irana o okončanju rata nema značajnijih novosti. Stoga je Hormuški tjesnac, ključni put za izvoz nafte s Bliskog istoka, i dalje zatvoren za promet, što podržava povišene cijene 'crnog zlata'.

Posljednjih dana znatno rastu prinosi na američke državne obveznice, pa su jučer na 10-godišnje obveznice dosegnuli 4,68 posto, najvišu razinu od siječnja prošle godine. To pokazuje da ulagači očekuju povišenu inflaciju i rast kamatnih stopa.

- Nema značajnijih vijesti koje bi nas uvjerile da će rat na Bliskom istoku uskoro biti završen. Sve dok se ništa značajnije na događa na tom frontu, cijene nafte ostat će povišene, kao i prinosi na obveznice. Zbog toga je tržište dionica posljednjih dana pod pritiskom - objašnjava Michael James, direktor u tvrtki Rosenblatt Securities.

Pritom je pod najvećim pritiskom tehnološki sektor. Od 30. ožujka, kada je zaronio na najnižu razinu od početka rata između SAD-a i Irana, S&P 500 indeks porastao je do prošloga tjedna više od 18, a Nasdaq oko 28 posto, što se ponajviše zahvaljuje optimizmu ulagača u vezi razvoja umjetne inteligencije.

I dok neki analitičari smatraju da su cijene dionica u tom sektoru previsoke nakon snažnog rasta posljednjih tjedana, drugi drže da i dalje ima prostora za njihov rast.

Na burzama vlada oprez i zbog toga što će u srijedu navečer kvartalne poslovne rezultate objaviti Nvidija, najveći svjetski proizvođač čipova za umjetnu inteligenciju. Očekuje se snažan rast prihoda i dobiti, a ti bi rezultati mogli znatno utjecati na smjer cijena dionica u tehnološkom sektoru, pa tako i na cijelo tržište.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,07 posto, na 10.330 bodova, a frankfurtski DAX 0,38 posto, na 24.400 bodova. Pariški CAC oslabio je, pak, 0,07 posto, na 7.981 bod.

Azijske burze pale četvrti dan zaredom

Na azijskim su burzama u srijedu cijene dionica pale, kao i jučer na Wall Streetu, jer se ulagači plaše da će povišene cijene nafte potaknuti rast inflacije, što bi natjeralo središnje banke na povećanje kamatnih stopa.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu 0,7 posto, oslabivši četvrti dan zaredom.

Pritom su cijene dionica u Šangaju, Indiji, Hong Kongu, Australiji, Japanu i Južnoj Koreji pale između 0,5 i 1,7 posto.

Azijske su burze pod pritiskom već četvrti dan jer ulagače zabrinjavaju visoka inflacija i rast prinosa na državne obveznice.

Cijene nafte pale, dolar ojačao

Cijene su nafte, pak, jutros pale. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela skliznula 0,7 posto, na 110,50 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,6 posto, na 103,55 dolara.

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,30 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 99,15 boda.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 158,90 na 158,95 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1595 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1635 dolara.

ZSE: Crobexi stagnirali uz pozitivan predznak

U mirnom trgovanju na Zagrebačkoj burzi u utorak su glavni dionički indeksi stagnirali uz pozitivan predznak, uz nešto manju likvidnost nego dan ranije, pri čemu je daleko najveći promet ostvaren dionicom Končara.

Crobex indeks ojačao je u utorak blagih 0,01 posto, na 4.080 bodova, a Crobex10 za 0,06 posto, na 2.654 boda. Oba indeksa na su najvišim razinama od veljače.

Među sektorskim indeksima najviše je ojačao Crobextransport, za 0,78 posto, dok je najviše u minusu bio Crobexturist, za 0,92 posto.

Redovni promet dionicama iznosio je 2,66 milijuna eura, što je 1,2 milijuna manje nego dan ranije. Uz to, ostvareno je i 588,8 tisuća eura blok prometa u blok transakciji s redovnom dionicom Adrisa, po cijeni od 128 eura po dionici.

U redovnom trgovanju najveći promet ponovno je ostvaren dionicom Končara, u iznosu od jedan milijun eura, a cijena joj je oslabila 0,11 posto, na 903 eura.

Slijedi dionica Valamar Riviere, s prometom od 230 tisuća eura. Cijena joj je porasla 1,1 posto, na 7,38 eura.

Dionicom Zagrebačke banke protrgovano je za 212 tisuća eura, a cijena joj je pala 1,47 posto, na 20,1 euro. Znatniji promet, 183 tisuće eura, imala je i dionica Dalekovoda, kojoj je cijena pala 1,7 posto, na 11,55 eura.

Predstavljen javni poziv za upis novih dionica Bosqara

Među likvidnijima, najviše je porasla cijena dionice Luke Rijeka, za 2,35 posto, na 17,4 eura, dok je najviše pala cijena dionice Bosqara, za 1,94 posto, na 30,4 eura.

Bosqar Invest danas je predstavio javni poziv za upis i podnošenje ponuda za kupnju novih dionica – njih 5,89 milijuna po cijeni u rasponu od 25,50 do 26,50 eura po dionici, a cilj im je prikupiti oko 150 milijuna eura novog kapitala. Financijski direktor Bosqar Investa Vanja Vlak kazao je na konferenciji za medije da upis novih dionica kreće 1. lipnja te da će za postojeće ulagatelje trajati do 15. lipnja, a za nove ulagatelje od 1. do 10. lipnja. Nakon što se završi proces upisa, kreće proces alokacije dionica po novim ulagateljima. Početak trgovanja tim dionicama očekuje se početkom srpnja.

Mali ulagatelji i radnici u RH mogu upisati dionice u poslovnicama Zagrebačke banke, Erste banke, RBA i PBZ-a, poslovnicama FINA-e, te kroz ponuđene digitalne kanale. Zaposlenici u Sloveniji upis će moći izvršiti putem PBZ-a. Svi zaposlenici moći će maksimalno kupiti 231 dionicu, rečeno je na konferenciji za medije. Konačna cijena bit će određena na kraju drugog kruga javne ponude dionica, ovisno o iskazanom interesu ulagatelja, tržišnim uvjetima i čimbenicima rizika.

Na ZSE-u se danas trgovalo s ukupno 36 dionica, pri čemu je cijena njih 16 porasla, 14 pala, a šest stagnirala.